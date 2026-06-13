Los inquietantes mensajes que mandó el acusado de empujar al joven que terminó atropellado en Mar del Plata

Mientras avanza la investigación por la discusión que terminó con un joven atropellado en Mar del Plata, la defensa de Matías Fay, el imputado en la causa, difundió una serie de capturas de pantalla que evidenciarían su preocupación tras el incidente.

De acuerdo a los mensajes, Fay intentó conocer el estado de salud de Valentín Lastra y comunicarse con él poco después de ocurrido el hecho.

La causa tramita en la UFI N°4 de Mar del Plata bajo la calificación de lesiones dolosas. Sin embargo, el abogado de Lastra pidió que la imputación sea modificada a homicidio en grado de tentativa .

Los representantes del acusado presentaron capturas de mensajes donde Fay se comunicó con un amigo de la víctima con la intención de contactarse con él poco después del accidente.

En el intercambio, la respuesta que recibió fue que estaban acompañando a Lastra al hospital y que no era conveniente conversar en ese momento.

La fiscalía, a pesar de que la primera calificación sea liviana, anticipó en declaraciones de prensa que no descarta que la imputación pueda agravarse a medida que avance la investigación.

Entre las medidas ordenadas para la investigación, se encuentran el análisis de distintos registros fílmicos del episodio, la incorporación de imágenes de cámaras del sistema de monitoreo público y la toma de declaraciones testimoniales.

El hecho ocurrió en Mar del Plata en la madrugada del domingo y quedó registrado por cámaras de seguridad. Según la investigación, Valentín Lastra discutió con Matías Fay por un incidente de tránsito. Durante el enfrentamiento, Fay se acercó y le exigió que le pidiera perdón, de acuerdo con los testimonios incorporados a la causa.

En medio de la pelea, el acusado empujó a Lastra y perdió el equilibrio. Al caer hacia la calle, fue embestido por un Peugeot 208 que circulaba por la zona . El impacto quedó captado en video y las imágenes muestran el momento en que el joven golpea contra el parabrisas del vehículo.

Tras el episodio, Lastra fue trasladado al Hospital Privado de Comunidad, donde le realizaron distintos estudios y posteriormente recibió el alta médica al constatarse que no presentaba lesiones de gravedad.

Fuente: TN