MAR DEL PLATA (VIDEO): Brutal secuencia tras una discusión por un choque: lo empujaron y terminó atropellado

ZONALES





Una violenta secuencia quedó registrada en video durante la noche en la zona de Playa Grande, cuando una discusión entre varias personas por un aparente incidente de tránsito escaló hasta terminar con un hombre atropellado.





Las imágenes muestran a un grupo reunido junto a dos vehículos detenidos sobre el cordón de la calle Victoria Ocampo. En medio de los reclamos y empujones, uno de los involucrados golpea en el rostro a otro y lo corre de la confrontación.





Como consecuencia del empujón, la víctima perdió estabilidad y cayó hacia atrás. En ese instante, de manera imprevista, un automóvil similar a un Peugeot 208 blanco que circulaba por Victoria Ocampo lo embistió y el impacto hizo que el cuerpo golpeara contra el parabrisas.





Tras el episodio, los participantes abandonaron el lugar. Por el registro no puede establecerse cómo se originó el conflicto.





Fuentes consultadas confirmaron que la víctima ingresó posteriormente a un centro asistencial privado con politraumatismos. Tras recibir atención médica, fue dada de alta.





La secuencia ocurrió en jurisdicción de comisaría novena, desde donde informaron que no se realizó ninguna denuncia hasta el momento.





No obstante se iniciaron actuaciones por parte de la fiscalía de turno, a cargo de Constanza Mandagarán, y en ese marco se prevé la recepción de declaraciones testimoniales para avanzar con el esclarecimiento de la secuencia y determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.