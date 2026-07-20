MADARIAGA: Pensó que chateada con Kevin Costner y le transfirió $3.600.000 bajo la promesa que le "regalaría una casa en california"

MADARIAGA

Una vecina de General Madariaga denunció haber sido víctima de una millonaria estafa luego de mantener contacto, durante varios meses, con una persona que se hacía pasar por el reconocido actor estadounidense Kevin Costner a través de redes sociales.





De acuerdo con la denuncia, la mujer relató que desde 2025 seguía en TikTok una cuenta atribuida al actor. Tiempo después ese perfil fue eliminado y, en febrero de 2026, retomó el contacto con otra cuenta que llevaba el nombre del actor; lo que le hizo suponer que era el original.





Según consta en la presentación judicial, el supuesto actor le solicitó que descargara la aplicación Zanji, donde continuaron las conversaciones mediante dos números telefónicos. Con el paso del tiempo, el estafador logró ganarse su confianza e incluso le aseguró que debía vender su vivienda porque él le compraría una casa en San Marta, California.





Posteriormente le manifestó que podía gestionar un carnet exclusivo para un club de fans, pero para ello debía realizar una transferencia bancaria por 3.600.000 pesos a una cuenta de la firma UALA.





La mujer efectuó dos transferencias: una por $3.202.100 el 19 de mayo de 2026 y una segunda por $419.612,35 el 21 de mayo, completando así el monto solicitado.





Con el correr de los días comenzó a advertir en TikTok publicaciones de otros usuarios que alertaban que la cuenta era falsa y que se trataba de un estafador. Poco después, ese perfil fue eliminado y el verdadero Kevin Costner publicó un mensaje aclarando públicamente que jamás solicita dinero a sus seguidores.





La denunciante aportó a la Justicia los comprobantes de las transferencias realizadas y los mensajes que aún conservaba en la aplicación Zanji. Sin embargo, explicó que ya no posee capturas del perfil de TikTok debido a que la cuenta fue eliminada.





Finalmente, la mujer señaló que, al investigar el destino del dinero, comprobó que la cuenta receptora pertenecía a una entidad bancaria de la provincia de Buenos Aires y tomó plena conciencia de que había sido engañada. También manifestó que hasta el momento no realizó un reclamo ante el Banco Nación, al considerar que las operaciones fueron efectuadas voluntariamente por ella tras caer en la maniobra fraudulenta.





La causa quedó en manos de la Justicia, que buscará determinar la identidad de los responsables y reconstruir el circuito utilizado para concretar la estafa.