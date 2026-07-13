(VIDEO) Envuelto en llamas: el dramático video del joven de Córdoba que murió tras sufrir graves quemaduras

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La muerte de un joven de 20 años que había sufrido graves quemaduras en Marcos Juárez generó conmoción en la provincia y abrió nuevos interrogantes sobre las circunstancias en las que ocurrió el episodio.





Mientras la Justicia intenta establecer si se trató de un accidente o de un ataque intencional, la familia de la víctima asegura que existían antecedentes de violencia y denuncias previas que no lograron evitar el desenlace. El joven fue identificado como Isaías Barrera





Murió un joven de 20 años por graves quemaduras





El fallecimiento fue confirmado este lunes en el Instituto del Quemado, en la ciudad de Córdoba, donde Barrera permanecía internado en estado crítico.





La víctima, oriunda de Villa María, había sido trasladada de urgencia desde el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juárez debido a la gravedad de las quemaduras sufridas el sábado.





Pese a los esfuerzos del equipo médico, las lesiones resultaron irreversibles y el joven murió luego de permanecer internado durante dos días.





La familia denuncia antecedentes de violencia





Con el avance de la investigación, familiares y allegados comenzaron a aportar información sobre el contexto en el que ocurrió el hecho. Según denunciaron, Barrera mantenía una relación conflictiva con una mujer de Marcos Juárez y ya había realizado tres denuncias previas por episodios de violencia.





La familia sostiene que esos antecedentes debieron haber sido suficientes para prevenir una situación de este tipo y reclama que la mujer, señalada como presunta agresora, permanezca detenida mientras avanza la investigación.





Envuelto en llamas: el dramático video del joven que falleció





Aunque la Fiscalía de Instrucción de Marcos Juárez mantiene reserva sobre la causa, trascendieron algunos elementos que forman parte de la investigación.





Entre ellos figura un registro de cámaras de seguridad de la zona de calle Zeballos al 1200, donde ocurrió el hecho. Según las versiones conocidas hasta el momento, las imágenes mostrarían al joven corriendo por la calle envuelto en llamas mientras vecinos intentaban auxiliarlo y apagar el fuego.





A esto se suma un relato que comenzó a circular entre vecinos del sector. De acuerdo con esa versión, la mujer le habría arrojado un bidón con nafta cuando el joven estaba por encender un cigarrillo, lo que habría provocado el incendio. Ese dato forma parte de las distintas líneas que son analizadas por la Justicia.





Cómo sigue la investigación del joven que murió





Personal de Investigaciones de la Policía de Córdoba continúa trabajando bajo las directivas de la Fiscalía para reconstruir la mecánica del hecho y determinar las responsabilidades.





Por el momento, la causa continúa bajo reserva mientras se incorporan nuevos testimonios y se analizan las pruebas periciales obtenidas en el lugar del hecho.