Un pueblo italiano de 200 habitantes busca vecinos: ofrece ayuda económica, casa y una vida entre montañas

Un pueblo de Italia que tiene 200 habitantes busca vecinos para vivir entre montañas , lagos y con casa asegurada . Se trata de Sagron Mis , ubicado en la provincia de Trento .

La iniciativa fue impulsada por las autoridades de Trentino-Alto Adigio para combatir la despoblación y recuperar viviendas antiguas que quedaron vacías.

Además, este pueblo está rodeado por los Alpes italianos , siendo una de las zonas más pintorescas del país.

Sagron Mis ofrece vistas destacadas de las famosas cumbres dolomíticas, especialmente del Piz de Sagron y del grupo Cimonega . Se trata de un pueblo que favorece el senderismo , las rutas de montaña y vistas únicas de paisajes alpinos .

El objetivo no es atraer turistas, sino personas dispuestas a mudarse de manera permanente y formar parte de la comunidad. La propuesta incluye:

De esta manera, se busca revitalizar los pueblos de montaña y atraer familias , trabajadores remotos y personas interesadas en instalarse en la región.

Los interesados deben adquirir una vivienda y comprometerse a cumplir determinadas condiciones:

Las ayudas no están pensadas para quienes buscan una segunda residencia de vacaciones, sino para fomentar la llegada de nuevos habitantes permanentes .

Con menos de 200 habitantes, Sagron Mis ofrece una realidad muy distinta a la de las grandes ciudades. Se caracteriza por:

Además, se encuentra a pocas horas de algunas ciudades importantes del norte de Italia , lo que permite combinar la tranquilidad rural con el acceso a servicios y centros urbanos.

Fuente: TN