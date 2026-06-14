Leon Tolstói, escritor: “Nunca te cases, casate cuando seas viejo y no sirvas para nada”

El amor suele asociarse con compañía, estabilidad y la construcción de un proyecto compartido. Sin embargo, algunos de los escritores más importantes de la historia tuvieron una mirada mucho menos idealizada sobre las relaciones de pareja. Entre ellos estuvo Leon Tolstói , quien dejó una frase tan provocadora como vigente.

“ Nunca, nunca te cases , amigo mío. Este es mi consejo: no te cases hasta que puedas decirte a ti mismo que has hecho todo lo que podías (...). Casate cuando seas viejo y no sirvas para nada . De lo contrario, todo lo bueno y noble que hay en ti se perderá ”, señaló.

La cita aparece en Guerra y paz y es pronunciada por el príncipe Andrei Bolkonski , uno de los personajes centrales de la novela. Aunque muchas veces se comparte como si fuera una afirmación directa del propio Tolstói, en realidad surge de la voz de un hombre desencantado con su experiencia matrimonial .

A simple vista, las palabras del escritor parecen una crítica feroz al matrimonio. Sin embargo, muchos lectores interpretan que detrás de esa exageración hay una advertencia sobre los riesgos de idealizar a la otra persona y dejar de lado la propia identidad.

La invitación a “ver con claridad” a quien se elige como compañero de vida aparece como una de las ideas centrales del mensaje.

Más que rechazar el amor, Tolstói parece cuestionar las decisiones tomadas desde el entusiasmo, la presión social o las expectativas irreales .

La biografía del escritor ruso ayuda a entender por qué esta reflexión sigue llamando la atención.

Tolstói estuvo casado con Sofía Andréievna Bers y tuvo 13 hijos . Sin embargo, los últimos años de esa relación estuvieron atravesados por conflictos constantes, diferencias ideológicas y un profundo desgaste emocional .

Esa tensión entre la vida familiar y sus inquietudes filosóficas terminó reflejándose en gran parte de su obra , donde el amor aparece muchas veces como una fuente tanto de plenitud como de sufrimiento.

Fuente: TN