Denunció que le robaron el auto pero era mentira: le hicieron una causa por falsa denuncia

El análisis de cámaras de seguridad permitió descubrir que
era mentira la denuncia que hizo un hombre el pasado 20 de agosto sobre el
posible robo de su auto en la ruta 11.
El sujeto de 29 años dijo en la sub comisaría Acantilados de Mar del Plata que había dejado su VW Gol modelo 2001 estacionado a la altura del kilómetro
365,5 y que autores ignorados se lo habían llevado.
El personal insertó los datos en el sistema de lectora de
patentes y solicitó el pedido de secuestro de rigor mientras analizaban las
cámaras cercanas al recorrido previo que hizo el denunciante.
Así confirmaron que el hombre aportó información errónea
sobre recorridos previos al ilícito, entorpeciendo las tareas para la
investigación del hecho y se estableció que fue una falsa denuncia.
Desde la fiscalía de Delitos Económicos ordenaron la
formación de una causa por falsa denuncia con tentativa de estafa por la que
deberá declarar en las próximas horas en Tribunales.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes