La Costa suma nueva oferta universitaria junto a la UBA: ya se dicta la Licenciatura en Enfermería

A través de un convenio entre la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Municipalidad de La Costa, comenzó a
dictarse en el distrito el Ciclo de Complementación Curricular de la
Licenciatura en Enfermería.
Se trata de una iniciativa impulsada por el intendente Juan
de Jesús y acompañada por el área de Salud y Educación del Municipio, que
permite a enfermeros y enfermeras profesionales continuar su formación de grado
en su lugar de residencia.
Con una modalidad híbrida —presencial quincenal y virtual—,
el ciclo tiene una duración de dos años (cuatro cuatrimestres) y cuenta con más
de 80 inscriptos e inscriptas, en su gran mayoría egresados del Instituto 89 y
trabajadores del sistema de salud local. Las clases se desarrollan en la
Escuela República Italiana de Santa Teresita.
La licenciada en Enfermería Jimena Valladares, directora de
Enfermería y coordinadora académica, destacó:
“Este ciclo significa jerarquizar el rol de la enfermería,
incorporando nuevos conocimientos que permitirán a los profesionales acceder a
la gestión, la administración y especializaciones. Además, impacta directamente
en la calidad de atención dentro de nuestros hospitales”.
Por su parte, Amancay López, secretaria de Educación, subrayó:
“La posibilidad de que nuestros enfermeros y enfermeras se
formen aquí, en su propia tierra, es un orgullo para todos los costeros. Es un
paso enorme para fortalecer nuestro sistema de salud”.
En la misma línea, Néstor Carril, secretario de Salud, y
Angélica Fuentes, directora general de Promoción Educativa, remarcaron que esta
política educativa es fruto de la voluntad y decisión política de acercar la
universidad pública al Partido de La Costa, en un contexto adverso para la
educación superior en el país.
El intendente Juan de Jesús ha sostenido en reiteradas
oportunidades que la formación de profesionales de la salud en el propio
territorio es fundamental para garantizar un sistema sanitario cercano,
accesible y de calidad para toda la comunidad.
