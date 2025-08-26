La Costa suma nueva oferta universitaria junto a la UBA: ya se dicta la Licenciatura en Enfermería

ZONALES

A través de un convenio entre la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Municipalidad de La Costa, comenzó a dictarse en el distrito el Ciclo de Complementación Curricular de la Licenciatura en Enfermería.

Se trata de una iniciativa impulsada por el intendente Juan de Jesús y acompañada por el área de Salud y Educación del Municipio, que permite a enfermeros y enfermeras profesionales continuar su formación de grado en su lugar de residencia.

Con una modalidad híbrida —presencial quincenal y virtual—, el ciclo tiene una duración de dos años (cuatro cuatrimestres) y cuenta con más de 80 inscriptos e inscriptas, en su gran mayoría egresados del Instituto 89 y trabajadores del sistema de salud local. Las clases se desarrollan en la Escuela República Italiana de Santa Teresita.

La licenciada en Enfermería Jimena Valladares, directora de Enfermería y coordinadora académica, destacó:





“Este ciclo significa jerarquizar el rol de la enfermería, incorporando nuevos conocimientos que permitirán a los profesionales acceder a la gestión, la administración y especializaciones. Además, impacta directamente en la calidad de atención dentro de nuestros hospitales”.

Por su parte, Amancay López, secretaria de Educación, subrayó:





“La posibilidad de que nuestros enfermeros y enfermeras se formen aquí, en su propia tierra, es un orgullo para todos los costeros. Es un paso enorme para fortalecer nuestro sistema de salud”.

En la misma línea, Néstor Carril, secretario de Salud, y Angélica Fuentes, directora general de Promoción Educativa, remarcaron que esta política educativa es fruto de la voluntad y decisión política de acercar la universidad pública al Partido de La Costa, en un contexto adverso para la educación superior en el país.

El intendente Juan de Jesús ha sostenido en reiteradas oportunidades que la formación de profesionales de la salud en el propio territorio es fundamental para garantizar un sistema sanitario cercano, accesible y de calidad para toda la comunidad.