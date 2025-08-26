Dejó grave a una mujer tras atacarla a cuchillazos en un camino rural y fue detenido

NACIONALES

Una mujer de 48 años fue atacada a cuchillazos en un camino rural y sufrió múltiples heridas cortantes que la dejaron en grave estado. Fue trasladada de urgencia al hospital de Villa María, donde permanece internada.

El violento hecho ocurrió en la pequeña localidad de Luque, en el este de Córdoba.

Minutos después del hecho, la Policía desplegó un operativo en la zona y logró detener al presunto agresor. El hombre, de 34 años y con frondosos antecedentes, fue arrestado en una vivienda de calle Chacabuco de la misma localidad. Quedó imputado por homicidio en grado de tentativa por violencia de género y fue puesto a disposición de la Justicia.

Según confirmaron fuentes oficiales, el detenido es oriundo de Luque y ya tenía antecedentes penales. La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Río Segundo, a cargo de Patricia Baulies, que deberá avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido y determinar si existía algún vínculo previo entre la víctima y el atacante.