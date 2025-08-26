Tres robos en menos de 72 horas en el Partido de La Costa: afectaron un comercio de Las Toninas, una vivienda en Mar de Ajó y una casa de fin de semana

ZONALES

En una secuencia de hechos ocurridos entre el sábado 23 y el martes 26 de agosto de 2025, el Partido de La Costa registró tres robos con modalidades similares de violencia sobre aberturas y sin registro de cámaras privadas ni cobertura de seguros. Interviene la UFID N.º 2 y trabaja personal del GTO y de Policía Científica.





Las Toninas: forzaron un almacén y se llevaron mercadería y efectivo





El lunes 25 de agosto, alrededor de las 8.00, una comerciante de 55 recibió el aviso de un vecino: la puerta de su local “El 22” (calle 26 N.º 1557, entre 29 y 31) estaba abierta. Cuando llegó, constató violencia en la cerradura de acceso y faltantes de 10 cartones de cigarrillos, galletitas, golosinas, bebidas y $20.000 pesos en efectivo.





Mar de Ajó: entraron mientras no había moradores y sustrajeron electrodomésticos y ropa





Ese mismo lunes 25, cerca de las 13.00, una mujer de 28 años domiciliada en La Argentina N.º 1431, regresó a su vivienda —que había dejado cerrada y sin moradores el domingo 24 a las 18.00— y advirtió que rompieron la puerta principal para ingresar. Denunció el faltante de una garrafa de 10 kilogramos, una bomba de agua, un equipo de música y ropa de cama.





Las Toninas: dañaron rejas y puerta de una casa de no residente; secuestraron una barreta





Este martes un jubilado de 75 años y no residente del distrito (domiciliado en CABA), se presentó en su propiedad de calle 11 N.º 685 (entre Diagonal A y calle 18) y constató daños en dos rejas principales y en la puerta de ingreso. Indicó que su última visita fue a fines de mayo. Del interior faltó un juego de llaves correspondiente a las aberturas de la finca.





En presencia de un testigo se incautó una barreta de hierro de 61 cm hallada en el lugar.





En los tres episodios se verificó violencia sobre aberturas (cerraduras, puertas y rejas), elecciones de objetivos sin moradores o fuera de horario comercial.



