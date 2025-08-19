Cómo continúa la causa del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell

ZONALES

La causa del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en Villa Gesell, que ocurrió el 29 de octubre del año pasado y tras el cual murieron nueve personas, continúa en vilo para determinar al culpable del hecho.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la abogada de los damnificados y propietarios de las 17 unidades del edificio Alfio, el Consorcio de Copropietarios del mismo inmueble y las víctimas directas Nahuel Soefsnic y Rosa Estefanía, Graciela Bravo manifestó que “el informe pericial realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) surge con claridad y que el hormigón original del edificio no presentaba fallas estructurales ni alteraciones en su composición desde el momento de la construcción hasta la actualidad”.

Luego, detalló que en consecuencia del episodio donde murió María Rosa Stefanic, la ex dueña del complejo; Nahuel Stefanica, su sobrino y su pareja, Dana Desimone, los obreros Javier Fabián Gutiérrez, Juan Ezequiel Matu, Matías Chaspman, Mariano Troiano, Federico Ciochini y María Josefa Bonazza: “El debilitamiento detectado en la estructura no respondería a defectos de origen, sino a intervenciones posteriores que habrían comprometido la solidez del inmueble”.

Además, se supo que, la parte querellante solicitó que se cite a declaración indagatoria a los imputados Antonio Manuel Arcos Cortez, el nuevo propietario del Hotel, Daniel Eduardo López y Nahuel Eduardo Castilla miembros de la firma del Hotel bajo el grupo Arcos Cortés, la arquitecta Martha Ruth Pérez Schneider y la arquitecta María Laura Lagana.

Asimismo, Bravo señaló que en la etapa civil será necesario “deslindar distintos niveles de responsabilidad”, ya que la que corresponde a la empresa propietaria del inmueble llamada Parada Liniers S.A.

También, dijo que “recae sobre los profesionales que intervinieron en las obras de reparación y mantenimiento en la torre posterior del complejo hotelero”.

Finalmente, la letrada concluyó: “Lo que buscamos es que se esclarezcan los hechos, se determinen con precisión las responsabilidades y que los responsables den las debidas explicaciones ante la Justicia”.