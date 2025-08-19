Cómo continúa la causa del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik en Villa Gesell

La causa del derrumbe del Apart Hotel Dubrovnik, ubicado en
Villa Gesell, que ocurrió el 29 de octubre del año pasado y tras el cual
murieron nueve personas, continúa en vilo para determinar al culpable del
hecho.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, la abogada de
los damnificados y propietarios de las 17 unidades del edificio Alfio, el
Consorcio de Copropietarios del mismo inmueble y las víctimas directas Nahuel
Soefsnic y Rosa Estefanía, Graciela Bravo manifestó que “el informe pericial
realizado por el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) surge con
claridad y que el hormigón original del edificio no presentaba fallas
estructurales ni alteraciones en su composición desde el momento de la
construcción hasta la actualidad”.
Luego, detalló que en consecuencia del episodio donde murió
María Rosa Stefanic, la ex dueña del complejo; Nahuel Stefanica, su sobrino y
su pareja, Dana Desimone, los obreros Javier Fabián Gutiérrez, Juan Ezequiel
Matu, Matías Chaspman, Mariano Troiano, Federico Ciochini y María Josefa
Bonazza: “El debilitamiento detectado en la estructura no respondería a
defectos de origen, sino a intervenciones posteriores que habrían comprometido
la solidez del inmueble”.
Además, se supo que, la parte querellante solicitó que se
cite a declaración indagatoria a los imputados Antonio Manuel Arcos Cortez, el
nuevo propietario del Hotel, Daniel Eduardo López y Nahuel Eduardo Castilla
miembros de la firma del Hotel bajo el grupo Arcos Cortés, la arquitecta Martha
Ruth Pérez Schneider y la arquitecta María Laura Lagana.
Asimismo, Bravo señaló que en la etapa civil será necesario
“deslindar distintos niveles de responsabilidad”, ya que la que corresponde a
la empresa propietaria del inmueble llamada Parada Liniers S.A.
También, dijo que “recae sobre los profesionales que
intervinieron en las obras de reparación y mantenimiento en la torre posterior
del complejo hotelero”.
Finalmente, la letrada concluyó: “Lo que buscamos es que se
esclarezcan los hechos, se determinen con precisión las responsabilidades y que
los responsables den las debidas explicaciones ante la Justicia”.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Redes