PINAMAR: Demoraron a un hombre que intentó llevarse el pico de la manguera contra incendio de la Terminal de Ómnibus

ZONALES





Un insólito hecho se registró en la terminal de pasajeros de Pinamar, donde un hombre fue aprehendido luego de sustraer un pico de manguera de incendios del gabinete de emergencias de bomberos.

El episodio ocurrió tras un llamado al 911, según supo CNM, que alertó sobre la presencia de un individuo que había tomado el elemento y se encontraba en el interior de un colectivo con destino a Mar del Plata.

Al arribar al lugar, personal policial localizó al sospechoso de 37 años y domiciliado en Mar del Plata, quien llevaba el objeto dentro de su mochila. Ante el testigo, se constató el hurto y se procedió a su aprehensión.

El pico, de varios kilos de peso tiene gran parte de su estructura interna confeccionada en bronce por lo que su valor es alto al ser fundido.