Identificaron víctimas del choque entre un camión y un micro que partió de Necochea: "El cinturón no andaba"

NACIONALES

El terrible siniestro de este martes 13 tuvo lugar en el kilómetro 132 de la Ruta 3, en el tramo que une San Miguel del Monte con Las Flores, donde un micro de larga distancia chocó de frente con un camión, provocando la muerte de al menos cuatro personas y dejando más de 16 heridos, seis de ellos con lesiones graves.

El hecho ocurrió en medio de una intensa neblina y en un tramo complicado de la carretera. Mercedes Ninci se trasladó hasta el sitio para informar sobre la situación en el programa Mujeres Argentinas, y en ese contexto dialogó con Mónica Solano, una de las sobrevivientes del hecho: "Intenté ponerme el cinturón, pero no andaba", denunció.

En su relato, entrevistada por la periodista marplatense María Belén Ludueña, agregó: "Esto ocurrió antes de llegar al Río Salado, en una curva, con mucha niebla y pavimento en mal estado. El camión se cruzó de carril y chocó de frente al colectivo. Fue tremendo". El micro se dirigía desde Necochea rumbo a la terminal de Retiro, cuando se encontró de frente con el camión que iba en sentido contrario. Ambos vehículos quedaron destruidos tras el impacto.

Elio Amarilla, de 38 años, quien conducía el colectivo, es uno de los fallecidos. También murió el chofer del camión que transportaba encomiendas, junto a dos pasajeros que estaban ubicados en los primeros asientos del micro. La investigación quedó caratulada como homicidio culposo agravado, según indicaron desde la fiscalía de San Miguel del Monte.

En total se reportaron 16 heridos. Seis de ellos ingresaron al Hospital Zenón Videla Dorna con lesiones clasificadas como código rojo, lo que indica una condición crítica. Uno de los pasajeros heridos debió ser trasladado al hospital Cuenca de Cañuelas por la gravedad de su estado. Entre los lesionados había diez policías de la Policía Bonaerense, provenientes de Lobería y Azul, quienes viajaban como parte del pasaje y que, según indicaron medios locales, no corrían riesgo de vida. El colectivo estaba cumpliendo el trayecto desde Necochea hasta Buenos Aires y entre sus ocupantes iban también civiles.

El tremendo relato de una de las sobrevientas



Mónica Solano, quien viajaba en el micro, brindó su testimonio en diálogo con Ninci: "Yo estaba durmiendo. Me desperté por un estruendo, gritos… y ahí me di cuenta de que habíamos tenido un accidente. Fue algo totalmente inesperado, no lo vimos venir. No sé si el camión se cruzó de carril porque se durmió o qué fue lo que pasó, pero gracias a Dios la sacamos barata y lo podemos contar".

Además, confirmó que su esposo fue uno de los heridos y permanece internado: “Estoy con mi marido internado. Tiene un traumatismo de cráneo y ahora lo van a trasladar a un centro asistencial de mayor complejidad”.





Por otro lado, un conductor de la misma empresa que conocía al chofer fallecido compartió su análisis sobre lo ocurrido: "Mi experiencia dice que el camionero se comió la curva, se pasó a la otra mano y mi colega se lo encuentra de frente. Ahí lo que tenés que hacer es tirarte a la derecha, a la banquina. Por las huellas se ve que se tiró, pero que el camión se fue tanto que el micro corrige e intenta volver a la ruta".