Encontraron un lechón en el freezer donde guardan las vacunas del hospital municipal

La tranquilidad con la que suelen vivir los residentes de Tornquist, una pequeña ciudad bonaerense ubicada al sudoeste de la provincia y a 76 kilómetros al norte de Bahía Blanca, se vio interrumpida a fines de la semana pasada debido al escándalo en el que se vio involucrado el Hospital Municipal “Dr. Alberto Castro”. A fines de agosto se reportó el hallazgo de un lechón en uno de los freezers destinados al guardado de vacunas. Al tomar conocimiento de esta situación, desde Juntos por el Cambio solicitaron las explicaciones del caso, en tanto que desde la Municipalidad local reconocieron el hecho y anunciaron las sanciones correspondientes para los responsables.

Ante este polémico episodio, el pasado viernes, los concejales de los bloques opositores presentaron un pedido de informes en el municipio para que el intendente, Sergio Bordoni, y la directora del hospital, la licenciada Cecilia Conti, brindaran las explicaciones del caso luego de que trascendiera que “un ejemplar de origen porcino faenado (lechón)” fuera hallado dentro del freezer de la farmacia del centro de salud, “ocasionando una evidente contaminación”.





Bruno Zacconi, secretario interino de Gobierno y Seguridad, respondió a las inquietudes de la oposición, revelando que tomaron conocimiento del incidente. “El jefe de terapia intensiva le solicitó a la jefa de farmacia si no le guardaba un lechón en ese freezer“, afirmó el funcionario. Y agregó que “El hecho se produce, nadie lo niega”, según consigna el portal Todoprovincial sobre el hecho que impactó en la localidad de 6.000 habitantes.

“No creo que haya habido una mano negra o mala intención de los profesionales, tomamos conocimiento de esta situación el 29 de agosto, a través de una solicitud que hace la Secretaría de Salud de inicio de investigación interna”, agregó Zacconi en rueda de prensa.

En cuanto a las medidas a tomar con los responsables del hecho, Zacconi afirmó que “en ese sentido se inicia un expediente interno, el 289/23″. Y al respecto, agregó: “En la nota, la jefa de vacunación solicita la investigación por la pérdida de 2 vacunas; no 300, no 600, no 3 millones de pesos; fueron dos vacunas neonatológicas que se perdieron y habían sido pedidas a Región Sanitaria”.

Concluida la investigación interna, las autoridades locales impusieron una suspensión de 10 días sin goce de haberes para el Jefe de Terapia Intensiva y la Farmacéutica del hospital, los dos involucrados en el caso, según reporta el medio local Noticias Tornquist.

A pesar de las sanciones anunciadas para los responsables, Zacconi aclaró que siguen confiando en ambos profesionales. “Fue un médico y la jefa de farmacia, no son funcionarios políticos, son profesionales de planta permanente, nosotros seguimos confiando en la calidad de profesionales que tenemos”, aseguró. No obstante, admitió que “esto fue una situación completamente irregular”, y aclaró que “las autoridades sanitarias tomaron las medidas automáticas de desinfección y se tomaron las medidas correspondientes”.