Se viene una nueva Expo Educativa

MADARIAGA





El próximo 14 de agosto, se llevará adelante una nueva edición de la Expo Educativa 2025, un evento pensado para acompañar a los jóvenes en la elección de su futuro académico. La actividad se desarrollará en la Unidad Académica (calle Buenos Aires y Urrutia) en el horario de 10 a 15 horas.

Durante la jornada, más de 30 instituciones educativas estarán presentes con sus distintas ofertas académicas, provenientes de Madariaga, Pinamar, Mar del Plata, Tandil, Balcarce, Ayacucho, Partido de La Costa, La Plata y Buenos Aires, abarcando un amplio abanico de carreras universitarias, terciarias y cursos de formación profesional.

Además, se brindarán dos charlas de orientación vocacional a cargo de profesionales de la Universidad UADE, que tendrán lugar en el Aula Bicentenario a las 10:30 y 12 horas, con el objetivo de acompañar a los jóvenes en el proceso de descubrir sus intereses, habilidades y proyecciones de futuro.

Invitamos a familias, estudiantes y jóvenes de toda la región a participar de esta experiencia, donde podrán conocer de primera mano las distintas propuestas educativas y recibir herramientas para pensar y construir su camino académico y profesional.