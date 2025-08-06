Boca disolvió el Consejo de Fútbol: Delgado continúa, Serna y Cascini renunciaron

NACIONALES

En medio de una fuerte crisis institucional y deportiva, el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, decidió disolver el Consejo de Fútbol que había formado parte de su gestión desde 2019. La noticia fue confirmada oficialmente y marca un giro inesperado en la estructura dirigencial del club.





Mauricio Serna y Raúl Cascini presentaron su renuncia tras una reunión con la cúpula dirigencial. Ambos optaron por dar un paso al costado, a pesar de que se les ofreció reubicarse en otras áreas del club, algo que no consideraron conveniente. El único que permanecerá en funciones será Marcelo "Chelo" Delgado, quien concentrará varias de las tareas que antes estaban distribuidas entre los tres.





Según fuentes del club, la decisión responde a los magros resultados deportivos recientes y a la necesidad de renovar la gestión futbolística. “No se dieron los resultados que esperábamos y hay que cambiar”, señalaron desde la dirigencia. Así, el Consejo de Fútbol —pieza clave en el armado institucional que lideraba Riquelme— deja de existir oficialmente tras más de cinco años de funcionamiento.





La salida de Serna y Cascini se produce en un contexto adverso, con fuertes críticas de los socios y reclamos que se hicieron sentir en las tribunas. Cánticos contra la Comisión Directiva y cuestionamientos por decisiones polémicas, falta de autocrítica y errores en el manejo de contratos y fichajes habían puesto al Consejo en el centro de la tormenta.





En declaraciones a la prensa, Mauricio Serna explicó los motivos de su partida: “No ha sido fácil, pero la vida es de decisiones. Di lo mejor que tenía. Quienes me conocen saben lo que este club representa para mí”. Visiblemente emocionado, el colombiano aseguró que su decisión ya había sido comunicada internamente días atrás y que, tras analizar las posibilidades, eligió no continuar en otra área del club. “Así es la vida y ya. Me tocó a mí. Chau, gracias”, finalizó.





Esta es la primera vez que Riquelme introduce un cambio estructural de esta magnitud desde que asumió la presidencia de Boca, dejando en claro que atraviesa el momento más complejo de su gestión. Con Delgado como único referente del área futbolística, el club ahora deberá redefinir su estrategia para salir de una etapa marcada por la incertidumbre.