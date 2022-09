Tras el ataque a Gendarmería, usurparon la cabaña Los Radales en Villa Mascardi

NACIONALES

La cabaña Los Radales, en Villa Mascardi, fue usurpada esta tarde, tal como confirmó a LA NACION su propietario, Luis Dates. Así se lo informaron desde la fiscalía que dirige Betiana Cendón. La nueva avanzada ocurre horas después de que la Casa Rosada anticipara la conformación de un comando especial de cuatro fuerzas federales en el lugar, para prevenir nuevos ataques.

El lugar había quedado sin custodia ayer, luego de que un grupo de por lo menos 20 encapuchados atacara a tiros y pedradas y luego incendiara el puesto de Gendarmería que se había instalado hace dos semanas. Los gendarmes se habían establecido allí a pedido de los propietarios de la cabaña Los Radales, que fue incendiada el 31 de julio pasado.

La cabaña Los Radales está ubicada a 300 metros de la toma que la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu mantiene en terrenos de Gas del Estado.

El gobierno nacional había anticipado hoy su intención de instalar “en las próximas horas” un comando de las cuatro fuerzas federales: Policía, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeronáutica. La confirmación de la medida, la primera concreta que se conoce tras el ataque, fue dada por altas fuentes oficiales. La Justicia y las fuerzas ya tienen acreditado que, además del incendio, hubo balazos a la casilla móvil.ç

“Se está trabajando en conjunto para mañana o pasado, a más tardar, tener todo listo. Hay que tomar la delantera”, indicó una alta fuente a este diario, que evitó dar precisiones del número de efectivos que emplazarán en la zona aunque sí precisó que la instalación del comando no será en el mismo lugar, sino en un punto cercano. Antes de que arribaran, sin embargo, un grupo aún no identificado se hizo con el predio de Los Radales.

Atrincherados





Según trascendió, en las últimas horas y luego de que un equipo de la fiscalía abandonara el predio, un grupo de personas se atrincheró dentro de la casa de Dates, que se encuentra prácticamente destruida.

En diálogo con este diario, Dates había contado ayer que los gendarmes se replegaron tras la agresión de este domingo a la noche y se asentaron en el puesto de la cabecera norte del lago Mascardi, donde se encuentra la seccional de Guardaparques de Los Maitenes, a unos kilómetros de los predios tomados sobre la Ruta 40.

Luego de conocerse el ataque de este domingo, desde la Mesa de Consenso Bariloche señalaron que se trata de un hecho gravísimo: “Esta vez no es un ataque a un particular, sino un ataque a las fuerzas nacionales, una demostración de que no hay límites en su accionar delictivo. Es muy grave también que los cinco efectivos de Gendarmería Nacional que estaban en la casilla abandonaran el lugar antes de que ardiera completamente. Que los gendarmes salieran corriendo, como si no fuera su rol intervenir en estas situaciones, no solo prueba el desamparo en que se encuentra la sociedad, sino también el grado de violencia inusitada y sin control instaurada en la zona”.