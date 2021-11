Los compañeros del nene de 5 años asesinado, hicieron dibujos para pedir justicia

NACIONALES

El pasado viernes se conoció una noticia que tuvo un gran impacto a nivel nacional: Lucio Dupuy, un niño de 5 años de vivía en La Pampa, había sido asesinado a golpes. Por el hecho, quedaron detenidas tanto su madre, Magdalena Espósito Valenti (24), como su pareja, Abigail Páez (27). Según trascendió, el padre había intentado hacerse con la custodia, pero la justicia le denegó el pedido.

A su vez, sus compañeros de colegio decidieron homenajearlo con muchos dibujitos, los cuales fueron exhibidos en la puerta de la institución educativa. Para muestra un botón, se podían observar pedidos de justicia, muchos ángeles y corazones. Estos se viralizaron en un emotivo video que circuló en las redes sociales, donde se mostraba todo este arte acompañado de una canción.

En cuanto a la justicia, en las últimas horas declaró el forense, Juan Carlos Toulouse, quien fue el encargado de realizar la autopsia pertinente. Según comentó, los resultados fueron muy desalentadores.

"No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 años en La Plata, he visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”.

Aseguró.

“Este nivel de golpes y ensañamiento no lo vi nunca. Eran evidentes las lesiones, yo creo que alguien lo tiene que haber visto andando o por la calle y podía darse cuenta”.

Añadió el especialista, quien también indicó que no falleció debido a un golpe puntual, sino a una serie de traumatismos y hemorragias internas, provocadas por esta serie de palizas que recibía.

En cuanto a quién le propinaba los golpes, los “chats” de los vecinos indicarían que la responsable era la novia de su madre.

“Todos los días llega del jardín y la novia de la mamá lo caga a palos”.

Escribió un vecino vía WhatsApp.

La familia paterna ya mostró su indignación con respecto al manejo de la justicia. Según el abuelo de Lucio, "hicimos exposiciones, pero nunca fuimos escuchados. Ella se junta con una mujer y ahí empieza todo el calvario. Cuando ella se deshizo del nene se lo dio a mi hijo mayor. Una vez me dijo 'antes de dártelo a vos, lo mató', y lo mató", explicó.

A su vez, aclaró que ya era moneda corriente ver al niño golpeado.





“Una vez vino con un chichón en la cabeza enorme que nos dijo que justo se había caído en la terminal, pero era de tres o cuatro días atrás".

Recordó el hombre, recordó y agregó que "hablé con un abogado, con un juez, les pedí que no me lo saquen, porque ese nene termina mal, muerto o vendiendo cosas en la calle, y me lo trajeron muerto."