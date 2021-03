Se anotaron, les dieron turno y cuando se fueron a vacunar, los rechazaron

Dijo César Guarnieri, de 52 años.

La propia secretaria de Salud, María Delia Pené, quien se hallaba a cargo del vacunatorio del Hospital Marzetti en su primer día de funcionamiento, habló con Guarnieri para comunicarle que no podían vacunarlo. El paciente se molestó y hasta le dijo que seguramente la vacuna programada para él terminaría en el brazo de “algún político o vacunado vip”.

Tras ser rechazado se dirigió a la Comisaría 1ra. para hacer la denuncia penal, pero no se la tomaron. Le explicaron que debería hacerla en el Ministerio de Salud. Luego intentó a través del formulario de denuncias on line, pero se encontraba colapsado.

La siguiente en la fila era la vecina del barrio Buen Pastor, Marina Natalia Pérez, empleada de comercio, de 43 años, sin patologías asociadas.

La respuesta oficial

La Secretaria de Salud municipal, María Delia Pené, explicó que los casos de Guarnieri no son los únicos y que todos los días se producen rechazos de personas que por distintos motivos no encuadran dentro de los grupos que se están vacunando.

“Los casos de Guarnieri y Pérez no son los únicos. Este martes en el vacunatorio del Hospital Marzetti rechazamos a seis personas y vacunamos a 144. Todos los días hay algunos rechazos por distintos motivos. Por ejemplo el otro día no le aplicamos la vacuna a una persona que es docente, se anotó como docente pero no está ejerciendo. Y también se rechazó a otra persona que se anotó como docente pero da cursos de peluquería, lo que técnicamente no está dentro del grupo de los docentes”.

Pené consideró que estas situaciones son producto de “errores” que comete la gente cuando se inscribe. “Seguramente en el momento de la inscripción ham puesto algún dato sin querer, que hace que el algoritmo lo elija”.