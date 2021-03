GENERAL LAVALLE: El actor Juan Ponce de León se vacunó, nadie lo conoce en el pueblo y desde el municipio no saben por qué el sistema le dio un turno en esa localidad

ZONALES





Este mediodía el programa de televisión Intrusos en el espectáculo emitió un informe en que aseguraba que el acto Juan Ponce de León se vacunó ayer en el Hospital Municipal de General Lavalle. De hecho, según imágenes a las que CNM accedió, el propio artista subió a redes sociales muestra que se colocó una Sputnik V y en pocos días deberá volver a darse el refuerzo.

Pero, en Lavalle, a Juan Ponce de León nadie lo conoce. Apenas recuerdan su protagonismo estelar en Verano del 98` y debieron consultar el listado de personas que por allí pasaron para encontrar su nombre en los listados.

Fue en la mañana del lunes en la que se presentó en el centro asistencial y no saben porque la turnera de provincia le dio prioridad.

Por eso emitieron esta tarde un comunicado desligándose de la cuestión desde el área de la Secretaría de Salud que dirige Marcelo Cachagua.

En relación a los hechos que son de público conocimiento, la Secretaria de Salud aclara que, la vacunación se suministra de acuerdo a una turnera, la cual habilita el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, según los datos suministrados por las personas en la pagina: VACUNATEPBA, que tienen carácter de declaración jurada.

Éstos datos, se utilizan como criterios para establecer la priorización de las personas a vacunar.

La Secretaria de Salud De la Municipalidad de Lavalle, no tiene injerencia sobre esa turnera y no podemos negar la vacunación a una persona que se encuentra registrada con el turno pertinente, ni administrar la vacuna a una persona que no se encuentre registrada en dicha turnera.

En relación a la vacunación del señor Juan Ponce de León; el mismo se registro, con domicilio en el Partido de General Lavalle y como persona de riesgo, integrando la población objetivo definida para ésta etapa de la campaña de vacunación.

De existir irregularidades en los datos suministrados por la persona, es la justicia quien determinara la responsabilidad que corresponda. Es por ello que se solicitó, al departamento de legales de la Municipalidad de Gral. Lavalle, el asesoramiento para establecer si existieron anomalías y de ser así el accionar con las medidas legales pertinentes para qué no vuelvan a repetirse hechos similares en nuestro municipio y así garantizar la transparencia con la cual seguimos trabajando.