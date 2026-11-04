Una estancia de La Pampa tenía 5000 hectáreas y una casona de 960 m²: hoy forma parte de un parque de 32.514 hectáreas

Durante muchos años, la estancia Santa María de Lihué Calel , ubicada en La Pampa, perteneció a una familia que la utilizaba para pasar sus vacaciones. Sin embargo, con el paso del tiempo sufrió una impactante transformación y sus tierras pasaron a formar parte de un gran parque nacional .

El terreno, que tenía 5000 hectáreas y una vivienda de 960 metros cuadrados, fue propiedad de la familia Gallardo desde la década de 1940. La casona tenía 14 ambientes, una capilla y contaba con una arquitectura similar a la de un castillo.

De todas maneras, en 1964 el gobierno provincial expropió las tierras con fines turísticos . Varios años después, pasaron a formar parte del Parque Nacional Lihué Calel, que actualmente tiene una superficie de 32.514 hectáreas .

De acuerdo con un documento de la Administración de Parques Nacionales , la vivienda era utilizada para pasar las vacaciones de verano entre 1944 y 1965. En total, la casona tenía 960 metros cuadrados y estaba organizada alrededor de un patio central.

La construcción estaba hecha con piedras de la zona , paredes de adobe, estructuras de madera y techos de chapa. Como si fuera poco, tenía torres y almenas que le brindaban una apariencia similar a la de un castillo antiguo.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la vivienda quedó abandonada y comenzó a deteriorarse . En la actualidad, tan solo se conservan algunos sectores de sus paredes y otras estructuras originales.

El gobierno de La Pampa expropió las tierras en 1966 con el objetivo de crear una reserva natural. Posteriormente, en 1973, las donó a la Administración de Parques Nacionales .

Años más tarde, en 1976, se creó el Parque Nacional Lihué Calel , que inicialmente tenía unas 9905 hectáreas. En 2003, fue ampliado hasta alcanzar las 32.514 hectáreas actuales .

En la actualidad, protege numerosas especies de animales y plantas características de la región, además de conservar importantes sitios arqueológicos .

Uno de sus principales atractivos es el sendero La Casona , desde donde los visitantes pueden observar las ruinas de la antigua vivienda familiar. De todas maneras, las estructuras están deterioradas y no es posible ingresar a ellas.

Fuente: TN