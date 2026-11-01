Tarde de lluvia y cine en Madariaga: dos películas para disfrutar este domingo en la Casa de la Cultura

El pronóstico de lluvia puede ser una buena oportunidad para cambiar los planes al aire libre por una salida al cine. Este domingo 1 de noviembre, la Casa de la Cultura de General Madariaga tendrá dos propuestas en pantalla: acción y artes marciales con Street Fighter, y suspenso dramático con la producción argentina La Casa, protagonizada por Diego Peretti.
Las funciones se realizarán en el marco de la cartelera del Espacio INCAA, con entradas a distintos valores y opciones para el público general y jubilados.
A las 19, será el turno de “Street Fighter”, una película de acción y artes marciales de 119 minutos, recomendada para mayores de 13 años. Ambientada en 1993 y basada en la popular saga de videojuegos, la historia reúne nuevamente a Ryu y Ken Masters, dos luchadores que se habían distanciado.
La misteriosa Chun-Li los convoca para participar del Torneo Mundial de Guerreros, un enfrentamiento en el que se cruzan fuerza, rivalidad y viejas heridas. Sin embargo, detrás de la competencia se oculta una conspiración que los obligará a enfrentarse no solo entre ellos, sino también con los conflictos de su propio pasado. La entrada tiene un valor de $6.000.
A las 21, llegará “La Casa”, un drama argentino de 112 minutos, también apto para mayores de 13 años. La película está protagonizada por Diego Peretti, quien interpreta a Hugo Vaca, un hombre que queda fuera del mercado laboral y atraviesa una situación económica que amenaza con hacerle perder su vivienda.
En medio de esa situación, acepta una propuesta tan particular como inquietante: vender su casa mediante un contrato que le permitirá continuar viviendo allí hasta el final de sus días. Pero el trato comienza a despertar sospechas y lo introduce en un mundo desconocido, donde detrás de una operación inmobiliaria parece esconderse algo mucho más oscuro.
La entrada general cuesta $4.200, mientras que los jubilados abonarán $2.100.
Con dos propuestas muy diferentes, la cartelera ofrece una alternativa para pasar la tarde y la noche del domingo bajo techo, disfrutar de la pantalla grande y sumar una salida cultural en General Madariaga.
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
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