“Pity” Álvarez lleva casi la mitad del juicio en su contra internado: su caso reabre el debate sobre la Ley de Salud Mental

El juicio contra “Pity” Álvarez por el asesinato de Cristian “El Gringo” Díaz comenzó hace exactamente 83 días. De ese tiempo, el músico lleva 39 días internado: primero en el Hospital Tornú , donde ingresó por una emergencia hipertensiva, y después en una clínica psiquiátrica de Castelar. Es decir, lleva casi la mitad del tiempo transcurrido desde el inicio del debate judicial bajo atención médica .

Su situación volvió a poner en primer plano una problemática que excede al exlíder de Viejas Locas e Intoxicados : las dificultades para acceder a tratamientos de salud mental , sostenerlos en el tiempo y garantizar la atención de quienes los necesitan, así como los obstáculos que enfrentan sus familias para acompañarlos. Todo esto ocurre mientras se debate una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental.

El último episodio comenzó el 22 de septiembre , cuando Álvarez protagonizó un incidente de tránsito en una estación de servicio de La Paternal. Horas después, una crisis hipertensiva obligó a trasladarlo en ambulancia al Hospital Tornú, donde quedó internado desde la madrugada del día siguiente.

Allí, los médicos lograron estabilizar su cuadro clínico, pero las evaluaciones posteriores indicaron que necesitaba continuar bajo tratamiento psiquiátrico. Fue entonces cuando intervino el Juzgado Nacional en lo Civil Nº 4 , donde tramita un expediente para determinar su capacidad jurídica, independiente del debate por el homicidio. El magistrado convalidó la internación y ordenó que fuera trasladado a una institución especializada en salud mental , incluso contra su voluntad si fuera necesario.

El 28 de septiembre ocurrió otro episodio. Cuando intentaban conectarlo por Zoom a una audiencia del juicio, Álvarez sufrió una crisis nerviosa . Según se informó durante la audiencia, estaba “descalzo y a los gritos” . Su abogado Sebastián Queijeiro relató que luego intentó abandonar el establecimiento y llegó hasta una esquina, donde fue persuadido para regresar. Al menos cinco personas debieron intervenir para contenerlo .

Finalmente, el 2 de octubre fue trasladado a Solar Colonial , una clínica psiquiátrica de Castelar en la que aún permanece internado de manera involuntaria.

No era su primera experiencia bajo tratamiento psiquiátrico. Álvarez arrastra un largo historial de consumo problemático de distintas drogas , especialmente de pasta base. Tras su detención en julio de 2018, Álvarez permaneció durante más de tres años alojado en el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA) , el pabellón psiquiátrico del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

En septiembre de 2021 fue trasladado desde Ezeiza al Solar Colonial , la misma clínica psiquiátrica de Castelar donde permanece internado actualmente. Allí estuvo hasta mayo de 2023, cuando ingresó a la Fundación Eira , en Tortuguitas. Cuatro meses después volvió a cambiar de institución: su salida de Eira generó una controversia , ya que las autoridades denunciaron que había abandonado el tratamiento, mientras que su familia sostuvo que había sido trasladado a Vive Libre , en Villa Ballester, por decisión de su madre.

En este contexto, la continuidad del juicio también fue motivo de controversia. Desde antes del inicio del debate, la defensa de Álvarez planteó que el músico no estaba en condiciones de afrontar el proceso y solicitó su suspensión. Sin embargo, el Cuerpo Médico Forense concluyó que conservaba las capacidades cognitivas necesarias para participar y el tribunal rechazó los pedidos. La discusión se mantuvo durante las audiencias, incluso después de su internación.

La situación del músico fue expuesta públicamente por su hermana Silvina Álvarez , quien estuvo a su lado en cada una de las audiencias a las que asistió de manera presencial. Después de su ingreso al Tornú, habló en A la Barbarossa , el programa de Georgina Barbarossa en Telefe, donde describió las dificultades que enfrenta “Pity” y el esfuerzo que implica acompañarlo. “Los invitaría a vivir un poquito con él para que lo entiendan” , expresó.

Silvina contó que el cantante atraviesa momentos en los que logra conectarse con su entorno, reconocer situaciones y pedir disculpas por conductas del pasado, pero que esa lucidez no siempre se sostiene. “Hay algo en él que no lo puede manejar y lo desborda” , afirmó. Esa situación, según explicó, también se refleja en el juicio: considera que su hermano no logra comprender lo que sucede durante las audiencias. “Él puede estar de forma presencial, pero te garantizo que no está” .

La hermana del cantante también describió cómo es su vida cotidiana. Contó que, cuando está en su casa, cierra ventanas, mira por debajo de las puertas y se sobresalta ante determinados ruidos. “Cristian vive asustado permanentemente” , aseguró. Aunque vive solo, necesita ayuda para organizar su medicación, la alimentación y otras cuestiones domésticas. “Cristian no podría vivir solo, solo, solo y ser total y absolutamente autosuficiente e independiente” , explicó.

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando recordó que, un mes y medio antes, encontró a su hermano convulsionando en una silla del patio de su casa . Escuchó ladrar a los perros, salió a ver qué ocurría y alcanzó a sostenerlo antes de que cayera al piso. Le colocó una almohada para evitar que se golpeara la cabeza y permaneció junto a él hasta que recuperó la conciencia. Cuando abrió los ojos, dijo, “Pity” no recordaba lo sucedido . Según Silvina, otras veces apareció con golpes sin poder explicar cómo se los había hecho.

La mujer reconoció el temor que siente por las decisiones que su hermano pueda tomar durante una crisis. “Siempre nos da miedo que en un arrebato tome una mala decisión para con él mismo y que se haga algún daño” , confesó. También recordó las consecuencias que tuvo su detención sobre la vida familiar, especialmente durante la pandemia. Pese a todo, mantiene la esperanza de que pueda recuperarse. La música, sostuvo, es una de las actividades que más lo ayudan a conectarse con su entorno. “Mientras haya vida hay posibilidad” , expresó.

Su testimonio también incluyó un reclamo sobre la legislación vigente. Silvina pidió que la Ley de Salud Mental cumpla su función y “deje de dejar tirada a tanta gente que no tiene recursos” .

La Ley Nacional de Salud Mental 26.657 , sancionada en 2010, establece que una internación involuntaria, como la de “Pity”, debe ser excepcional y que solo puede disponerse cuando exista un “riesgo cierto e inminente” para la persona o para terceros, siempre que no existan otras alternativas eficaces de tratamiento.

El Gobierno impulsa una reforma que busca ampliar ese criterio para permitir intervenciones antes de que se produzcan situaciones extremas. La iniciativa, que obtuvo media sanción del Senado este viernes y ahora deberá ser tratada por Diputados , propone contemplar el riesgo grave de daño para la vida o la integridad física, reforzar la participación de los psiquiatras en los equipos interdisciplinarios y ampliar los dispositivos de atención en salud mental.

Consultado por Infobae , el psiquiatra Ricardo Corral , jefe del Departamento de Docencia e Investigación del Hospital Borda y presidente de la Fundación para el Estudio y Tratamiento de las Enfermedades Mentales (FETEM) , cuestionó las limitaciones que, a su entender, presenta la legislación vigente.

Para el especialista, la exigencia de un riesgo inmediato dificulta intervenir antes de que una situación se agrave. Según él, debería contemplarse una “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física” , con una evaluación que tenga en cuenta los antecedentes y la evolución del paciente.

Corral también cuestionó que, a su entender, se haya debilitado el papel del médico en las decisiones terapéuticas. “Se diluyó la función del médico que hace un diagnóstico y pronóstico e indica un tratamiento” , afirmó al referirse a las internaciones.

En relación con los consumos problemáticos, explicó que el tratamiento debe contemplar tanto las consecuencias físicas y psíquicas del consumo como los síntomas de abstinencia . Pero advirtió que superar una crisis no alcanza: después es necesario sostener el tratamiento y la recuperación.

El especialista señaló además que existen dificultades para conseguir camas y profesionales, incluso para pacientes con cobertura privada . En ese sentido, defendió la continuidad de instituciones psiquiátricas especializadas, junto con la atención ambulatoria y los servicios de salud mental de los hospitales generales.

La discusión enfrenta distintas posiciones. Quienes cuestionan la reforma advierten que flexibilizar las internaciones involuntarias puede afectar los derechos de los pacientes y sostienen que el problema central es la falta de recursos, equipos de seguimiento y dispositivos comunitarios.

El reclamo de las familias encontró una voz pública en Marina Charpentier , madre de “Chano”, líder de Tan Biónica , y trabajadora social, quien respaldó la discusión sobre los cambios en la legislación.

En una entrevista reciente con Infobae al Regreso , pidió que las decisiones sobre los tratamientos contemplen tanto el estado clínico como la situación social de cada paciente. También advirtió que muchas familias carecen de recursos para sostener una atención ambulatoria.

“En teoría está muy lindo en el papel que hagan eso. Ahora, en la práctica es muy difícil de cumplir” , sostuvo. Luego dirigió un pedido a los legisladores: “Salgan un poco de los escritorios y caminen la calle, vayan a los hospitales, hablen con las familias, hablen con las madres” .

La situación de “Pity” Álvarez reúne varios de los interrogantes que atraviesan esta discusión: cómo intervenir ante una crisis, qué sucede después de una internación y con qué herramientas cuentan las familias para acompañar tratamientos que pueden extenderse durante años.

Para su hermana Silvina, la preocupación tiene un nombre propio. Pero su reclamo apunta también a quienes atraviesan situaciones semejantes lejos de las cámaras y sin posibilidades de hacerse escuchar.

Fuente: Infobae