Un cañón se disparó por sorpresa durante una recreación histórica en Marcos Paz

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Una recreación de la batalla de Villamayor, ocurrida en 1856, terminó con un momento de tensión este sábado por la tarde en el Paseo del Bicentenario de Marcos Paz. En medio de la explicación sobre el armamento de la época, un cañón se accionó inesperadamente y provocó un fuerte estruendo frente al público.





La actividad se realizaba para conmemorar el 170.º aniversario de la batalla. Los participantes, vestidos con indumentaria de época, representaban distintos aspectos del enfrentamiento cuando uno de ellos explicaba cómo se preparaba la artillería y otro manipulaba un cañón.





Según quedó registrado en un video filmado por una persona del público, el dispositivo se disparó y lanzó una descarga de humo y sonido. La fuerza del estallido hizo que al recreacionista que estaba junto al mecanismo se le volara el gorro y girara sobre sí mismo, mientras el humo cubría parte del lugar.





El episodio sorprendió a los espectadores y generó momentos de preocupación. Sin embargo, no se registraron heridos de gravedad y, de acuerdo con la información difundida, la jornada continuó con normalidad.