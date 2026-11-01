Video: entró armado a una barbería de Mar del Plata, encerró a todos en el baño, y robó máquinas y una PlayStation

Un delincuente armado entró a robar a una barbería de Mar del Plata , amenazó a un barbero y a un cliente, y los encerró en el baño. Antes, los ató con precintos para poder recorrer el local y llevarse distintos objetos de valor.

El asalto ocurrió el jueves en la barbería Boss, ubicada en la esquina de avenida Vértiz y Tetamanti, en el barrio Camino a Necochea. En ese momento, Jesús, uno de los empleados, atendía a un cliente cuando fue sorprendido.

En las imágenes se ve cómo el ladrón lleva a los dos hacia la parte trasera del local. Una vez encerrados en el baño, aprovechó para recorrer el comercio y juntar todo lo que encontró de valor.

Entre los elementos robados, se llevó consolas PlayStation, máquinas de cortar el pelo, bicicletas, zapatillas y camperas, además de otras pertenencias. También aprovechó la presencia del cliente para llevarse su mochila y dinero en efectivo.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron al asaltante, que vestía una campera y una gorra. Según relató Jesús, el delincuente estaba solo y tendría entre 30 y 32 años .





Luego del robo, el ladrón se escapó del lugar en bicicleta, de acuerdo a lo informado por el portal 0223 . Jesús contó que, a pesar del susto, ni él ni su compañero sufrieron lesiones físicas, aunque el episodio generó una fuerte preocupación entre quienes trabajan en la barbería.

El local funciona desde hace tres años en esa esquina de la ciudad y, según Jesús, es la primera vez que atraviesan una situación de estas características. Por el momento, no se informó si el delincuente fue detenido o si continúa prófugo.

Fuente: TN