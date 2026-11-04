“Te doy plata para el almuerzo, el 90% acepta”: el intento de coima de un conductor que iba por la General Paz sin patente ni licencia

La Policía de la Ciudad detuvo a un conductor que circulaba por la avenida General Paz, quien además intentó sobornar a los efectivo s para evitar que le labraran una infracción

El hecho ocurrió en el cruce de General Paz y Balbín, en el barrio de Saavedra , cuando personal policial que realizaba tareas de prevención observó frenó la marcha de un vehículo Citroën C4 gris sin la patente colocada .

Luego de constatar la irregularidad, los efectivos se dispusieron a labrar el acta de infracción y remitir el vehículo.

En ese momento, el conductor manifestó que el auto “estaba vendido” e intentó convencerlos de que no realizaran el procedimiento debido para esta clase de infracción.

“Te doy plata, te doy plata para el almuerzo , ¿no aceptan plata ustedes? Si el noventa por ciento (acepta)”, dijo el hombre.

El hecho era filmado por una de las cámaras que poseía uno de los agentes, que inmediatamente consultó con la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo del doctor Alejandro García.

Allí, se dispuso a la detención del hombre por el delito de cohecho activo , además del labrado del acta de infracción municipal y la remisión del vehículo.

De esta manera, el conductor quedó imputado por cohecho activo, previsto en el artículo 258 del Código Penal, que sanciona con prisión de 1 a 6 años a quien ofrece dinero a un funcionario público para evitar un procedimiento, delito que se consuma con el solo ofrecimiento y que en este caso quedó registrado en la filmación del oficial que lo detuvo.

Además, deberá afrontar la infracción de tránsito por circular sin patente, que prevé multa y el secuestro del vehículo, el cual solo podrá retirar tras acreditar la titularidad y abonar las sanciones correspondientes.

Fuente: Clarín