Los chefs coinciden: “Para que la salsa de tomate quede menos ácida, agregá una zanahoria durante la cocción”

Cocinar salsa de tomate parece una tarea sencilla, pero conseguir que quede equilibrada y sin un sabor demasiado ácido puede convertirse en un verdadero desafío.

Los tomates tienen una acidez natural que, dependiendo de la variedad y el punto de maduración, puede hacerse más intensa durante la preparación y afectar el resultado final.

Para evitarlo, hay un truco de cocina que solo necesita un ingrediente: una zanahoria durante la cocción . El método permite aportar dulzor natural a la preparación y equilibrar el sabor de los tomates, sin necesidad de agregar azúcar ni otros endulzantes.

La técnica consiste en incorporar una zanahoria pelada a la salsa mientras se cocina a fuego bajo . A medida que se ablanda, libera sus azúcares naturales, que ayudan a suavizar la percepción del sabor ácido de los tomates.

La chef Giada De Laurentiis contó que en su familia utilizan este método en lugar de recurrir directamente al azúcar. También explicó que se puede retirar la zanahoria antes de servir la preparación , una vez que cumplió su función durante la cocción.

Para poner en práctica este truco, se necesita una zanahoria mediana, pelada y entera , que se incorpora a la olla mientras la salsa se cocina.

El procedimiento es sencillo y se puede complementar con cebolla, ajo, aceite de oliva y albahaca para darle más sabor. Para poner en práctica este método, hay que seguir estos pasos:

La zanahoria aporta dulzor y ayuda a equilibrar el sabor, pero no neutraliza la acidez de los tomates . El resultado depende también de la variedad utilizada, la maduración y el tiempo de cocción.

Además de incorporar una zanahoria, hay algunos detalles que pueden marcar la diferencia durante la preparación. Uno de los más importantes es cocinar la salsa a fuego bajo , ya que permite que los ingredientes se integren y que los sabores se desarrollen de manera gradual.

También conviene utilizar tomates maduros y controlar la cantidad de condimentos para evitar que alguno predomine sobre los demás. El procedimiento es fácil:

La clave está en conseguir un equilibrio entre la acidez natural del tomate y el dulzor de los vegetales . Si la salsa todavía tiene un sabor demasiado intenso, se puede prolongar la cocción y volver a probar antes de agregar otros ingredientes.

Con este método, preparar una salsa de tomate más equilibrada puede resultar más sencillo y permite aprovechar el dulzor natural de la zanahoria, sin necesidad de recurrir al azúcar para modificar el sabor.

Fuente: TN