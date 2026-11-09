Un joven apuñaló a su padrastro en el pecho, intentó esconderse en un almacén y fue detenido

Un hombre está internado luego de ser apuñalado dos veces en una casa de la ciudad de Cipolletti , en Río Negro . Su hijastro fue detenido por el ataque mientras intentaba escapar.

Todo ocurrió en la tarde del domingo en un domicilio ubicado en la calle Río Paraná, entre Arenales y Falucho, en el barrio Antártida Argentina, en esa localidad rionegrina.

Los investigadores creen que el hombre fue apuñalado durante una discusión del acusado, quien es mayor de edad y tiene problemas de consumo de drogas.

En medio del conflicto, el joven habría tomado un cuchillo y le asestó dos puntazos a su padrastro en la región del pecho, informaron fuentes policiales a La Mañana de Cipolletti .

Luego del ataque, el sospechoso salió a la calle para escapar, pero fue sorprendido por una una patrulla de la Comisaría 24. En ese momento, tiró el cuchillo a pocos metros de la esquina con Arenales e intentó esconderse en un almacén cercano .

La Policía logró detenerlo en el interior del comercio y lo trasladó al hospital. La víctima quedó internada en el hospital Pedro Moguillansky por las heridas recibidas.

Para avanzar en la investigación, el personal policial interrumpió el tránsito vehicular en la cuadra donde ocurrió el ataque.

También estuvo en el lugar el Gabinete de Criminalística, que secuestró el cuchillo utilizado en el ataque. Los policías también interrogaron a los vecinos del sector como parte de la investigación.

Fuente: TN