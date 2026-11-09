Una adolescente de 14 años murió tras someterse a un implante mamario realizado por su padrastro, un cirujano, con autorización de su madre

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La muerte de Paloma Nicole Arellano Escobedo, de 14 años, generó conmoción en México y abrió un debate sobre los controles de las intervenciones estéticas en menores de edad. La adolescente falleció el 20 de septiembre, luego de someterse a implantes mamarios y una transferencia de grasa a los glúteos en una clínica privada del estado de Durango.

Por el caso, su madre, Paloma Escobedo, y el cirujano Víctor Manuel Rosales, pareja de la mujer, fueron acusados formalmente y quedaron detenidos. La investigación apunta a presuntas irregularidades en la autorización y realización de la intervención.

Según relató el padre de la adolescente, Carlos Arellano, quien estaba separado de la madre desde hacía años y mantenía la guarda compartida, él no había autorizado la cirugía. Además, sostuvo que su hija nunca había manifestado deseos de someterse a procedimientos estéticos.

La intervención se habría realizado el 12 de septiembre. Tres días después, el padre recibió la noticia de que Paloma Nicole estaba internada en terapia intensiva, en estado grave. La adolescente había sido sometida a un coma inducido y conectada a asistencia respiratoria debido a una inflamación cerebral. Finalmente, murió el 20 de septiembre.

En un primer momento, la madre le había informado que la joven había dado positivo de covid-19 y que permanecería descansando en una vivienda aislada en la sierra de Durango. Sin embargo, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía, el resultado presentado habría sido falsificado a partir de un análisis que la adolescente se había realizado en 2022.

El padre contó que comenzó a sospechar cuando vio que su hija llevaba un corpiño quirúrgico. Tras el fallecimiento, decidió examinar el cuerpo y advirtió que tenía implantes mamarios. Al día siguiente, notificó a la Fiscalía para que se realizara una autopsia.

La madre enfrenta cargos por presunta negligencia en el cuidado de la menor y usurpación de profesión, ya que habría participado en la cirugía sin contar con formación ni acreditación sanitaria. Según informó la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza, Escobedo figuraba en la ficha quirúrgica como participante en enfermería.

Por su parte, Rosales fue acusado de negligencia y de ejercer de manera indebida servicios médicos. También se investiga que habría firmado la autorización de la intervención como tutor de la adolescente, pese a no ocupar legalmente ese lugar.

Los detenidos no realizaron declaraciones públicas sobre el caso.

Debate por las cirugías estéticas en menores

La muerte de Paloma Nicole impulsó un debate sobre la realización de intervenciones estéticas en adolescentes. Legisladores mexicanos anunciaron iniciativas para reforzar los controles y evitar que se repitan situaciones similares.

En el Congreso federal, la senadora Gina Campuzano González presentó un proyecto denominado “Ley Nicole”, que propone prohibir procedimientos exclusivamente estéticos en menores de edad y establecer controles clínicos más estrictos para las cirugías reconstructivas.

El caso también fue mencionado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien afirmó que el Gobierno brindaría el acompañamiento necesario.

Especialistas consultados por BBC señalaron que cualquier intervención quirúrgica puede presentar complicaciones y que es necesario determinar con precisión las causas del fallecimiento. También advirtieron que las cirugías estéticas en adolescentes requieren especial cautela, debido a que el desarrollo emocional y psicológico todavía está en curso.

El debate incluye la necesidad de establecer criterios claros para las autorizaciones de los responsables legales y garantizar que los procedimientos sean realizados por profesionales debidamente acreditados.

Brasil, líder mundial en cirugías plásticas

El caso también puso en foco la dimensión de las intervenciones estéticas en la región. Según un informe de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), difundido en junio de 2025, Brasil fue el país que más cirugías plásticas realizó en 2024, con más de dos millones de procedimientos.

La intervención más frecuente fue la liposucción, seguida por el aumento mamario, la cirugía de párpados, la abdominoplastia y el aumento de glúteos.

La Sociedad Brasileña de Cirugía Plástica explicó que no existe una regulación específica que limite las cirugías plásticas a determinadas edades. Sin embargo, indicó que cada procedimiento debe contar con una indicación médica y una evaluación adecuada, respetando los criterios técnicos y éticos.