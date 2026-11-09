Nahuel Gallo fue a la misa del papa León XIV pero no pudo entregarle una carta: “La organización no me tuvo en cuenta”

El gendarme argentino Nahuel Gallo , quien permaneció más de un año detenido ilegalmente en Venezuela , se acercó este lunes al Monumento a Los Españoles para participar de la primera misa de León XIV en Argentina, aunque lamentó que no pudo verlo personalmente y acercarle una carta que había escrito.

En sus redes sociales , Gallo compartió una foto saliendo del masivo evento y expresó: "No pude verlo personalmente. La organización no me tuvo en cuenta y no pude acceder al encuentro para entregarle en mano la carta que había preparado especialmente para él".

Sin embargo, dijo que tiene fe en que "de alguna manera, estas palabras van a llegar a sus manos" y compartió la carta en el posteo, donde le pide al Sumo Pontífice por la situación que atraviesan los presos políticos que siguen detenidos en Venezuela, "muchos de ellos en condiciones inhumanas y lejos de sus familias".

En la misma línea, retomó una frase que dijo León XIV durante la misa: "Cada familia puede convertirse en semilla de auténtica renovación para este país".

Hoy recién salgo de la misa celebrada por Su Santidad, el papa León XIV, en Buenos Aires. @Pontifex_it @Pontifex_es No pude verlo personalmente. La organización no me tuvo en cuenta y no pude acceder al encuentro para entregarle en mano la carta que había preparado… pic.twitter.com/jl5To2e6Px

"Sus palabras me hicieron pensar especialmente en tantas familias que hoy viven separadas por el encierro ; en madres que esperan, en hijos que crecen sin poder abrazar a sus padres y en familiares que cada día se preguntan cuándo volverán a reunirse", indicó.

Gallo le señaló al Papa que "hay personas que siguen esperando justicia detrás de los muros de una prisión . Hay presos políticos y extranjeros que necesitan que el mundo no los olvide".

"Mi carta buscaba acercarle esa realidad, contarle lo que viví y hacerle llegar la voz de quienes todavía no pueden contar su propia historia. Quizás hoy no pude entregársela personalmente, pero voy a seguir levantando la voz. Porque la dignidad humana no tiene nacionalidad y la libertad no debería ser un privilegio", agregó.

En la carta, Nahuel se presenta: "Soy sargento de la Gendarmería Nacional Argentina y fui privado de mi libertad en Venezuela durante 448 días . Mi caso tomó conocimiento público como el del gendarme argentino secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro ".

"Hoy estoy de regreso en mi país, pero mi compromiso no terminó con mi liberación . Sigo alzando la voz por quienes continúan detenidos , para que sus historias no queden en silencio y para que se conozca el sufrimiento de sus familias que esperan cada día poder volver a abrazarlos", afirmó.

En este sentido, marcó que no busca " politizar " la visita del Papa sino " visibilizar una realidad que todavía duele".

"En los centros penitenciarios , en los momentos más difíciles, muchas personas se aferran a la palabra de Dios y a la oración para encontrar fuerzas y no perder la esperanza . Mi deseo es que su mensaje de paz pueda llegar también a cada una de esas personas y a cada familia que reza por su ser querido", expresó.

Fuente: Clarín