Encontraron a un recién nacido dentro de una mochila abandonada en plena vía pública

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Un recién nacido fue rescatado por la Policía Militar luego de ser encontrado dentro de una mochila negra, abandonada en una calle pública de São Lourenço da Serra, en la región metropolitana de São Paulo.

El hallazgo ocurrió el martes por la tarde (3), cuando efectivos del 25.º Batallón de la Policía Militar Metropolitana acudieron al lugar tras recibir una denuncia de abandono.

Al llegar, encontraron al bebé, que tendría entre uno y dos días de vida. Todavía presentaba restos de placenta y sangre, y tenía el cordón umbilical atado con un hilo.

A pesar de las condiciones en las que fue encontrado, el recién nacido respiraba y aparentemente se encontraba en buen estado general.

Un testigo que estaba cerca permaneció junto al pequeño y le brindó los primeros auxilios hasta la llegada de los efectivos policiales y del personal médico.

Una unidad del Servicio Móvil de Urgencias (SAMU) llegó al lugar, asistió al bebé y lo trasladó al Hospital General de Itapecerica da Serra, donde recibió atención médica y fue sometido a una evaluación.

El caso fue puesto en conocimiento de las autoridades, que iniciaron las actuaciones correspondientes para investigar lo ocurrido.