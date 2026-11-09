Parroquias, amigos, familias y gente del interior: el perfil de los fieles en la misa del papa León XIV en Palermo

La misa de León XIV reunió en Palermo a fieles que llegaron de distintas maneras: familias enteras, grupos de amigos , comunidades parroquiales y peregrinos del interior . Desde temprano, todos se concentraron en las inmediaciones del Monumento de los Españoles.

Hubo varias generaciones de familias, jóvenes y adultos mayores, además de personas que viajaron desde distintos puntos del país para participar de esta celebración histórica.

Así fue que más de dos millones de personas recibieron esta mañana a León XIV cuando avanzó por la avenida Libertador a bordo del papamóvil que lo trasladó a lo largo de 2,3 kilómetros hacia el altar levantado a los pies del Monumento de los Españoles para presidir la misa.

Muchos fieles ya estaban desde la noche anterior en la plaza de Palermo donde se instaló el escenario y esta mañana siguieron el recorrido del papamóvil a través de las 33 pantallas colocadas en el lugar. La multitud cantaba "Olé, olé, olé, León, León", algunos lloraban y otros agitaban banderas argentinas y del Vaticano.

Palermo se volvió una fiesta de fe y colores: el amarillo y el blanco de las banderas papales se mezclaban con el celeste y blanco de las argentinas. También flameaban enseñas de Venezuela, Paraguay, Bolivia y España, sin insignias partidarias.

Además de funcionarios, en el sector reservado frente al escenario se ubicaron sacerdotes, monjas y laicos de distintas congregaciones y comunidades católicas. Entre ellos la de Sant’Egidio, una asociación internacional de laicos de la Iglesia, cuya bandera se distinguía entre las que rodean el altar.

También participaron las Hermanas Adoratrices de Argentina, una congregación con sede en Recoleta que combina la adoración eucarística con una labor educativa en los niveles inicial, primario y secundario. Como otros grupos eclesiásticos, estuvieron en el sector vip frente al escenario.

El buen clima acompañó aunque el sol se sintió cada vez más fuerte. Y la emoción también. "Soy Alejandra Fabiana Bengolea y vengo de Laferrere. Para mí es muy conmovedor compartir estos momentos, que me van a quedar guardados para siempre como persona de fe ", aclara una peregrina.

Y agrega: "Tengo 51 años, soy docente y profesora. Cuando Juan Pablo II vino, en 1987, fui a verlo a la calle con mis papás. Lo que dijo ayer León XIV me sorprendió mucho: vengo de un barrio popular de La Matanza y su mensaje me pareció novedoso. Seguíamos a Francisco y escucharlo fue una gran emoción , porque tenemos una historia con él”.

Está acompañada por Conrado , de 52 años: “Venimos de un lugar con una situación social muy difícil , marcada por la desocupación y el hambre, pero tenemos fe en que vamos a salir adelante. Vinimos a ver a León XIV porque es un hecho histórico que quizá no volvamos a vivir. Me decepcionó que Francisco no viniera: todos los argentinos lo esperábamos".

Hay fieles que llegaron para acompañar a sus padres mayores, otros llevaron a sus hijos. Como Maximiliano, de Loma Hermosa. “Vengo con mi hija a compartir este momento con el Papa. Su figura es importante para mí y forma parte de mi historia de vida ”, dice.

“Creo que hoy es importante escuchar su mensaje, por los problemas económicos y sociales, el sufrimiento de la gente y las dificultades que atraviesan los jóvenes. Soy músico, productor y una persona espiritual. Espero que la gente valore lo que dijo el Papa ", agrega.

Florencia Torrico tiene 27 años, vive en San Salvador de Jujuy. Vino de vacaciones a Buenos Aires y casualmente su viaje coincidió con la visita del Papa. "Cuando me enteré, quise acercarme. Soy creyente y me hubiera gustado que Francisco visitara la Argentina”, también lamenta.

“Soy licenciada en Hemodinamia y trabajo en salud. Para mí, la fe es esperanza y sostén , sobre todo en los momentos difíciles. Creo que la Iglesia tiene que abrirse más al diálogo y actualizar algunas ideas para acercarse a los jóvenes", plantea.

Entre los asistentes también había grupos de chicos y chicas de movimientos juveniles, parroquias e instituciones religiosas , como el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Entusiasmados por la misa y la visita de León XIV, destacaron el compañerismo que se vivió durante la jornada.

"La misa estuvo muy linda aunque el sol y la cantidad de gente hicieron difícil la espera, pero también hubo mucho compañerismo, entre nosotras y con los demás. La visita del Papa nos conecta con la fe y nuestras raíces ; en el día a día a veces eso queda lejos, por eso es tan lindo compartirlo en comunidad", concluyeron.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín