Un escenario de ocho pisos de altura y tres símbolos religiosos: la monumental obra que recibió al Papa en Palermo

Una enorme estructura blanca de casi 24 metros de altura, con un techo de formas onduladas, una cruz monumental y un altar revestido en piedra, transformó por completo uno de los paisajes más tradicionales de Palermo. Frente al Monumento de los Españoles, en el cruce de las avenidas del Libertador y Sarmiento, se levantó el imponente escenario desde el que el papa León XIV celebró este lunes una misa multitudinaria ante más de dos millones de personas.

Pero detrás de la monumental construcción hubo una historia particular. El diseño no surgió de un estudio de arquitectura especializado en grandes espectáculos, sino de las ideas de un sacerdote : Eugenio Uda, quien buscó transmitir un mensaje religioso a través de cada uno de los elementos de la escenografía.

El resultado fue una estructura que combinó una estética moderna con tres símbolos fundamentales del cristianismo : el Espíritu Santo, la cruz y la piedra que representa a San Pedro. Cada uno ocupó un lugar específico y tuvo un significado dentro del conjunto.

La dimensión de la obra también impresionó. El escenario principal tuvo 22 metros de ancho y 16 de profundidad , mientras que la cubierta se extendió unos 44 metros. Su altura alcanzó casi los 24 metros, equivalente a la de un edificio de aproximadamente ocho pisos .

El elemento más llamativo fue el techo, cuya sucesión de curvas blancas recordó a una serie de nubes o a las formas del art nouveau. Sin embargo, su diseño tuvo una interpretación religiosa: representó una paloma , símbolo del Espíritu Santo.

La intención fue transmitir la idea de una presencia espiritual que acompaña a la Iglesia y se proyecta sobre la multitud reunida frente al altar.

Otro de los elementos centrales fue una enorme cruz blanca , ubicada sobre uno de los laterales del escenario. Además de su significado religioso, fue concebida para destacarse desde distintos puntos del corredor de la Avenida del Libertador, donde se congregaron los fieles.

La cruz representó a Cristo como una referencia y una luz que guía a los creyentes. Su tamaño y ubicación buscaron convertirla en uno de los principales puntos visuales de toda la celebración.

El tercer símbolo estuvo en el altar. Su revestimiento de piedra remitió a San Pedro , considerado por la tradición católica como el fundamento sobre el que se edificó la Iglesia. También representó la continuidad del papado y el papel de León XIV como sucesor de Pedro.

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, explicó que el diseño fue trabajado por el equipo pastoral porteño y destacó la transformación de aquellas primeras ideas en una estructura de semejantes dimensiones.

El escenario fue apenas la parte más visible de un despliegue mucho mayor. En los alrededores del Monumento de los Españoles se montó una verdadera ciudad temporaria, con estructuras metálicas, carpas, palcos, centros de operaciones, instalaciones sanitarias y sectores destinados a la prensa y a los equipos técnicos.

El operativo incluyó pantallas gigantes de LED distribuidas en distintos puntos del predio , torres de iluminación y sistemas de sonido sincronizados para que la celebración pudiera seguirse desde sectores alejados del escenario principal.

También se dispusieron espacios para los coros y las presentaciones musicales , además de un área especialmente acondicionada para personas con discapacidad o movilidad reducida.

El costo informado del montaje ascendió a 8.690 millones de pesos, equivalentes a unos 5,6 millones de dólares. La propuesta fue presentada por DF Entertainment , una de las principales productoras de espectáculos del país.

La empresa tiene experiencia en grandes eventos internacionales, como Lollapalooza Argentina, los diez recitales de Coldplay en River y las presentaciones de Taylor Swift, Paul McCartney y otros artistas de convocatoria masiva.

Esta vez, sin embargo, el desafío fue diferente: construir en pocos días un espacio para dos celebraciones religiosas de convocatoria multitudinaria . La primera de ellas, la misa de este lunes, reunió a cerca de dos millones de personas.

La infraestructura incluyó vallados, accesos diferenciados, puestos sanitarios, baños químicos y una extensa red de instalaciones técnicas. Todo fue pensado para funcionar durante un período muy breve.

El escenario todavía tenía por delante una segunda celebración. El martes, a las 20.15, León XIV tenía previsto encabezar una vigilia especialmente dedicada a los jóvenes y las familias . Una vez finalizado ese encuentro, comenzaría el desmontaje de las estructuras para que el espacio recuperara progresivamente su aspecto habitual.

La elección del Monumento de los Españoles tampoco fue casual. Ese mismo sector de Palermo había sido escenario de uno de los momentos más recordados de las visitas papales a la Argentina.

El 12 de junio de 1982, Juan Pablo II celebró allí una misa durante su primera visita al país, cuando la Guerra de Malvinas atravesaba sus últimos días. La imagen de aquella multitud reunida frente al Pontífice quedó incorporada a la historia de las grandes celebraciones religiosas argentinas.

El lugar también había sido protagonista de otro acontecimiento histórico: el Congreso Eucarístico Internacional de 1934, que reunió a una multitud y contó con la presencia del entonces cardenal Eugenio Pacelli, quien años después se convertiría en el papa Pío XII.

Más de cuatro décadas después de aquella misa de Juan Pablo II, el mismo escenario urbano volvió a recibir a un Pontífice.

Esta vez, con una construcción de casi ocho pisos de altura, una escenografía cargada de simbolismo religioso y una multitud de cerca de dos millones de personas que convirtió nuevamente a Palermo en el epicentro de una celebración histórica para la Iglesia argentina.

Fuente: Clarín