Compró un departamento en un remate y encontró el cuerpo de la antigua dueña, fallecida hacía más de 1 año

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Una mujer que había comprado un departamento en un remate judicial quedó conmocionada al ingresar por primera vez al inmueble y encontrar el cuerpo de una persona en avanzado estado de descomposición. La principal sospecha es que se trata de la antigua propietaria, quien habría muerto hacía más de un año.

El hallazgo ocurrió el jueves 5 de noviembre en la ciudad de Patos de Minas, en el estado brasileño de Minas Gerais. La compradora, identificada como Kalina Poliana, había adquirido la propiedad el 9 de octubre.

Según relató al portal G1, antes de ingresar al departamento había recibido autorización del hijo de la antigua dueña. El hombre le había contado que su madre estaba desaparecida y que, aparentemente, se había ido a vivir con una supuesta pareja a otra localidad.

Con la ayuda de un cerrajero, Kalina consiguió entrar al inmueble. El departamento estaba cerrado y en buenas condiciones. Sin embargo, al ingresar a uno de los dormitorios encontró un volumen sobre la cama, cubierto con mantas y almohadas. Al principio pensó que podía tratarse de alguien durmiendo.

El cerrajero revisó la habitación y le confirmó que había una mujer fallecida. Debido a la conmoción, Kalina no pudo comunicarse con la Policía y fue el trabajador quien finalmente alertó a las autoridades.

Encontraron cartas junto al cuerpo

Durante las primeras inspecciones se encontraron varias cartas cerca del cuerpo. Según la información difundida, en los escritos la antigua propietaria explicaba cómo quería ser sepultada, qué ropa debían utilizar para vestirla e incluso señalaba que había dejado pagados los servicios funerarios.

Los investigadores tampoco encontraron signos de violencia ni de ingreso forzado al departamento. Los vecinos no habían advertido olores extraños y la nueva propietaria tampoco percibió nada inusual al ingresar, ya que la habitación permanecía cerrada.

La Policía Civil investiga las circunstancias de la muerte y aguarda los resultados de los estudios forenses para determinar cuánto tiempo llevaba fallecida la mujer.

El remate podría ser cuestionado judicialmente

El departamento había sido subastado después de que su propietaria dejara de pagar el financiamiento. Según explicó la empresa que asesoró a la compradora, el procedimiento se realizó sin una inspección previa del inmueble.

La abogada Lahra Lopes, representante legal de Kalina, informó que iniciarán acciones para intentar anular la operación y recuperar el dinero invertido.

La validez del remate dependerá, entre otros aspectos, de establecer si la antigua propietaria todavía estaba viva cuando recibió las notificaciones del banco. Si se demuestra que ya había fallecido antes de esas comunicaciones, podrían existir fundamentos para cuestionar el procedimiento.

La entidad bancaria Caixa fue consultada sobre el caso y sobre los mecanismos que aplica cuando una propiedad entra en proceso de remate. Al momento de la publicación, todavía no había respondido.