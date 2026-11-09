Tragedia en Villa Robles: un trabajador de 27 años murió ahogado en una laguna

ZONALES

El hecho ocurrió este lunes 9 de noviembre en el complejo privado. La víctima realizaba tareas de limpieza junto a otro empleado cuando ambos cayeron al agua desde un kayak. El segundo trabajador logró salir por sus propios medios.





Un trabajador de 27 años murió ahogado este lunes en una laguna del complejo privado Villa Robles, en un episodio ocurrido mientras realizaba tareas de limpieza junto a otro empleado.





De acuerdo con la información conocida, ambos trabajadores se encontraban a bordo de un kayak cuando, por motivos que todavía se investigan, perdieron el equilibrio y cayeron al agua.





Uno de ellos logró salir nadando, mientras que el otro, identificado como A. J. S., de 27 años, falleció por ahogamiento.





Tras el hecho, se desplegó un operativo en el lugar con la intervención de personal policial y pericial, que llevó adelante las tareas correspondientes.





En la causa tomó intervención la Fiscalía N.º 2 de turno, a cargo de Diego Bensi, que dispuso las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo el trágico episodio.