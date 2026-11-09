El pescador peruano que naufragó en medio del mar por 95 días y comió cucarachas y pájaros para sobrevivir

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Un pescador peruano de 61 años sobrevivió durante 95 días a la deriva en el océano Pacífico, después de perder el rumbo de su embarcación debido a las malas condiciones climáticas. Fue encontrado con vida cerca de Ecuador, a más de 1.000 kilómetros de la costa, y contó que tuvo que comer cucarachas, pájaros y hasta tortugas para mantenerse con vida.

Máximo Napa Castro había partido el 7 de diciembre desde la localidad de Marcona, en la región peruana de Ica. Sin embargo, durante la travesía perdió el rumbo y quedó a la deriva en el mar.

Al llegar a tierra, el hombre relató entre lágrimas las dificultades que atravesó para sobrevivir. “Gracias, Dios mío, por darme la oportunidad. Quince días estuve sin comer. Me comí cucarachas, pájaros y, al último, tortuga para sobrevivir. No quería perder a mi familia. No quería morir”, expresó ante los medios.

Durante los días en altamar, consiguió mantenerse hidratado gracias al agua de lluvia. También contó que pensaba constantemente en sus seres queridos, especialmente en su madre y en su nieta de apenas dos meses.

“Pensé en mi madre todos los días”, recordó. Y agregó: “Estoy agradecido a Dios por darme una segunda oportunidad. Cuando Él quería, me mandaba lluvia y me hacía vivir”.

El pescador fue encontrado por una embarcación pesquera cuando se encontraba en estado crítico, deshidratado y debilitado. Según su relato, había pasado 15 días sin agua potable ni alimentos.

Después del rescate, recibió atención médica y fue trasladado al puerto de Paita, en la región de Piura, donde protagonizó un emotivo reencuentro con su hermano.

Tras recuperarse y recibir el alta médica, emprendió el regreso a Pisco, su ciudad natal, para reencontrarse con su madre. “Por ella me aferré a la vida”, concluyó.