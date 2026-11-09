Desesperada búsqueda de Hugo: el perro que corrió junto a los runners desde el Obelisco hasta Mar del Plata y se perdió en el camino

ZONALES





El animal vive en una estación de servicio de General Pirán y acompañó durante varios kilómetros a los integrantes del Proyecto 415. Fue visto por última vez en cercanías del barrio La Aurelia, a la altura del kilómetro 396 de la Ruta 2.





Una historia que comenzó como una anécdota simpática terminó convirtiéndose en una búsqueda desesperada. Hugo, un perro que vive en una estación de servicio de General Pirán, se sumó espontáneamente a los corredores del Proyecto 415, que unieron el Obelisco porteño con Mar del Plata, pero se perdió durante el recorrido y todavía no pudo regresar a su hogar.





El grupo, integrado por doce runners, completó los 415 kilómetros entre el jueves y el sábado mediante un sistema de relevos. La iniciativa tenía un objetivo solidario: recaudar 25 millones de pesos para la Fundación para el Atletismo Asistido, que promueve la inclusión de personas con discapacidad a través del deporte.





Durante el trayecto, los deportistas se encontraron con Hugo en la estación de servicio ubicada en el kilómetro 322,5 de la Ruta 2, donde es cuidado por los trabajadores. El perro comenzó a seguirlos al trote y terminó acompañándolos durante un tramo importante de la travesía.





Los propios corredores compartieron videos del animal en las redes sociales. En una de las publicaciones, uno de ellos lo presentó con entusiasmo: “Nos hicimos un amigo en la estación de servicio que nos está haciendo de pacer”, en referencia al acompañante que marca el ritmo de carrera.





En otra publicación destacaron su resistencia: “Es una bestia, mirá cómo corre”. Según contaron, Hugo los acompañaba desde las 6 de la mañana del sábado, jornada en la que finalmente llegaron al Casino Central de Mar del Plata.





Pero después de recorrer tantos kilómetros junto al grupo, el perro habría perdido el camino de regreso. Su última ubicación conocida fue en inmediaciones del barrio residencial La Aurelia, a la altura del kilómetro 396 de la Ruta 2.





Ahora, quienes lo conocen y los integrantes del Proyecto 415 buscan dar con su paradero para que Hugo pueda volver a la estación de servicio donde vive y es cuidado.





Quienes tengan información sobre Hugo pueden comunicarse a los teléfonos 223 580-8755 o 223 519-3157.