Alivio en el exterior: el riesgo país perforó los 900 puntos y las acciones argentinas rebotaron 4% en Wall Street

Después de una semana pasada marcada por fuertes caídas en los mercados financieros internacionales, hoy los activos recuperaron parte del terreno perdido en Wall Street. A pesar de que no hubo operatoria local por el feriado nacional por la llegada del Papa León XIV, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York se contagian del optimismo del exterior y rebotaron hasta un 4%, mientras que el riesgo país perforó la barrera de los 900 puntos básicos.

En la primera rueda de la semana, que será extra corta en el caso de la Argentina, el riesgo país cedió 67 unidades y cerró la jornada en 872 puntos básicos (-7,14%). Así, recorta parte de la suba que tuvo durante la semana pasada, cuando llegó a acumular un avance de 152 puntos básicos, equivalente a un alza del 19,3%.

De todos modos, el indicador que elabora el JP Morgan marca uno de los valores más altos desde octubre del año pasado, cuando el nerviosismo en torno de las elecciones legislativas lo llevó a superar los 1000 puntos. Así, quedaron lejos los valores de 402 puntos que tocó en julio de este año, mínimos durante la gestión de Javier Milei.

“Sin dudas, la elección presidencial [de 2027] luce más pareja que a principios de año luego del deterioro de los indicadores de confianza. Y el desempeño de la actividad y la inflación en este año no estuvo a la altura de las expectativas iniciales. Pero difícilmente esto pueda justificar spreads en estos niveles, especialmente cuando hace unos tres meses el riesgo país estaba en 400 puntos básicos. El mayor cambio desde entonces fue la crisis de la renta fija a nivel global y la impresión es que ese fuerte descenso de la demanda externa de bonos de alto riesgo se combinó con una caída en la demanda de inversores domésticos, potenciando el impacto”, señalaron desde Facimex Valores.

Con foco en el mercado accionario, hoy las empresas argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) se tiñeron de verde, en sintonía con los principales índices accionarios de Estados Unidos. Los papeles de Irsa se destacaron con una suba del 4,1%, seguidos por Ternium (+3,9%), Banco Supervielle (+3,6%) y Grupo Financiero Galicia (+3,3%).

Sin embargo, al observar el recorrido que tuvieron las acciones en la primera semana de noviembre, el rojo alcanzó a todas las acciones: YPF acumuló un retroceso del 19%, mientras que Cresud cayó 13,7% y Pampa Energía, 10,7%. En el acumulado del año, hay empresas que pasaron a valer la mitad, como fue el caso de Edenor (-52,3%), Banco Supervielle (-50,7%) y Grupo Financiero Galicia (-43,6%).

“El riesgo político priceado [ puesto en precio] en los activos argentinos parece estar descontando una derrota asegurada por parte del oficialismo y con esta dinámica exacerbada en la renta variable local. Con respecto al nivel de riesgo país, el Merval se encuentra en terreno de subvaluación. Estos movimientos del riesgo país y la renta variable local son característicos de un contexto preelectoral. Sin embargo, movimientos así de bruscos se observaron dos o tres meses antes de las elecciones, no a casi un año”, señalaron desde Invertir en Bolsa.

El rebote llegó este lunes después de que la semana pasada se registraran fuertes retrocesos en el exterior, particularmente entre las compañías vinculadas con la inteligencia artificial . Las dudas sobre la rentabilidad de las millonarias inversiones en infraestructura tecnológica, junto con los temores a una mayor regulación del sector tras los resultados de las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos, terminaron por impulsar una ola de ventas que también se extendió a la Argentina.

En ese escenario, los principales índices accionarios de Estados Unidos operan durante la rueda con subas generalizadas. El S&P 500 , que reúne a las 500 principales compañías que cotizan en Wall Street, avanzó 2,3%. Por otro lado, el industrial Dow Jones trepó 2,1% y el tecnológico Nasdaq presentó un alza del 2,7%.

“La renta variable estadounidense tuvo la semana pasada una de sus peores jornadas de los últimos años, por un desarme violento del posicionamiento en inteligencia artificial”, remarcaron desde Balanz Capital. En concreto, el jueves pasado el Nasdaq retrocedió 6,4% , la peor sesión desde marzo de 2020, cuando la pandemia de covid-19 llegó para paralizar al mundo.

Fuente: La Nación