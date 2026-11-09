Cinco alumnas golpearon a una compañera con autismo dentro de una escuela

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Una adolescente con autismo fue agredida por cinco compañeras dentro de una escuela de Cutral Co, en la provincia de Neuquén. El episodio ocurrió el jueves y terminó con la víctima en el suelo, con ocho hematomas en distintas partes del cuerpo y los anteojos rotos.

La joven cursa primer año, mientras que las estudiantes señaladas asisten a segundo. Según relató Marina, la madre de la víctima, su hija no tenía una relación previa con las agresoras, aunque ya había recibido amenazas antes del ataque.

De acuerdo con el testimonio de la mujer al medio local Fuego 24, todo comenzó durante un recreo, cuando una de las alumnas le habría advertido a su hija que la golpearían a la salida de la escuela.

Más tarde, mientras la adolescente estaba sentada en un banco, una estudiante de segundo año comenzó a insultarla, la tiró al piso y empezó a golpearla.

La madre explicó que dos de las cinco alumnas participaron directamente de la agresión, mientras que las otras tres sujetaron a una compañera que intentó intervenir para defender a la víctima.

Marina también sostuvo que trabajadores de la institución habrían presenciado lo ocurrido, pero le dijeron que no podían intervenir y que ya habían avisado a una inspectora.

Cuando llegó a la escuela, encontró a su hija llorando y con los anteojos dañados. Después de labrar un acta, desde el establecimiento le habrían indicado que debía retirarla porque no podían trasladarla a un centro de salud.

Tras consultar con la psicopedagoga de la adolescente, la mujer decidió realizar una denuncia policial. Al día siguiente, la joven fue examinada por su pediatra, quien constató ocho hematomas en distintas partes del cuerpo. La madre fotografió las lesiones y espera que se realicen las pericias correspondientes.

Desde la escuela se comunicaron con la familia para ofrecerle gestionar el reintegro del dinero de los anteojos a través del seguro escolar. Sin embargo, Marina considera que el problema excede los daños materiales y reclama respuestas sobre lo sucedido.

La principal preocupación de la madre es conocer qué medidas adoptará la institución para proteger a su hija y garantizar que pueda regresar a clases sin quedar expuesta a otra situación de violencia.

Además, pidió una reunión con la madre de una de las estudiantes señaladas y anticipó que seguirá el avance de la denuncia. También evalúa recurrir a la Defensoría de los Derechos del Niño y a las autoridades educativas.

Por último, manifestó su preocupación por la posible existencia de un video de la agresión. Según contó, su hija sabe que el episodio habría sido filmado, aunque todavía no vio las imágenes.