Dejó su moto con las llaves puestas en La Plata, se la robaron y el seguro rechazó el reclamo: la Justicia ordenó indemnizarlo

Un hombre fue víctima de un robo en la puerta de su casa, en La Plata, cuando conversaba con un vecino. Dos delincuentes que circulaban en motocicletas lo sorprendieron y uno de ellos lo amenazó con un arma de fuego para robarle su Honda XRE. Después, el ladrón encendió el vehículo y escapó .

El episodio ocurrió el 15 de abril de 2023, alrededor de las 19.45, en la calle 59 al 982. La víctima había comprado la motocicleta ese mismo día y contaba con una póliza que incluía cobertura contra robo.

Sin embargo, cuando realizó la denuncia ante la compañía , recibió una respuesta negativa . La aseguradora argumentó que había existido culpa grave de su parte porque había dejado las llaves puestas y el vehículo en marcha al momento del robo.

Ante la negativa, el denunciante inició una demanda por incumplimiento contractual y reclamó una indemnización por el valor de la moto, la privación de uso, el daño moral y el daño punitivo.

Ahora, el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 21 de La Plata hizo lugar a la demanda y condenó a la empresa a pagar el valor actualizado de la motocicleta , más $4.500.000 por daño moral y punitivo , con los intereses correspondientes.

En su resolución, el magistrado consideró que correspondía aplicar la normativa de defensa del consumidor , debido a que el conflicto surgió de un contrato de seguro celebrado entre un usuario y una compañía.

Por el valor de la motocicleta, ordenó realizar una pericia a cargo de un ingeniero mecánico de la Asesoría Pericial Departamental. El monto deberá calcularse según el valor del rodado, al que se sumarán los costos de patentamiento.

También reconoció $2.000.000 por daño moral . Para justificar ese monto, sostuvo que el perjuicio era evidente por las circunstancias de incertidumbre y desasosiego que había atravesado el motociclista después del robo.

A su vez, fijó otros $2.500.000 en concepto de daño punitivo , una sanción económica destinada a castigar la conducta de la empresa ante el incumplimiento contractual acreditado.

En cambio, rechazó el pedido de indemnización por privación de uso de la motocicleta. De esta manera, la empresa deberá pagar $4.500.000 por daño moral y daño punitivo , además del valor de la Honda XRE y los intereses establecidos en la sentencia .

Fuente: TN