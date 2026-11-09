Un hombre murió en un accidente de moto y su tía falleció tras sufrir un infarto al enterarse de la noticia

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Una doble tragedia conmocionó a una comunidad del estado brasileño de Alagoas. Un hombre murió en un accidente de moto y, horas después, su tía también perdió la vida tras sufrir un infarto cuando recibió la noticia del fallecimiento de su sobrino.

El primer hecho ocurrió durante la madrugada del sábado 7 en la zona rural de Mata Grande. Según las primeras informaciones, el conductor de la motocicleta perdió el control mientras circulaba por un tramo en obras de un camino que conduce a Placa de Guilé.

El hombre, identificado como Ciro, murió en el lugar. En tanto, la persona que viajaba como acompañante sufrió heridas y fue trasladada al Hospital Regional do Alto Sertão, en Delmiro Gouveia. Hasta el momento, no trascendió información sobre su estado de salud.

La tragedia tuvo una segunda consecuencia cuando la tía del motociclista, conocida como Neném, sufrió un infarto después de enterarse de la muerte de su sobrino. Pese a la asistencia recibida, no logró sobrevivir.

Finalmente, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Médico Legal (IML) de Arapiraca.

El episodio generó conmoción por la doble pérdida que golpeó a la familia en medio de circunstancias tan dolorosas.