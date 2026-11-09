Vendió su casa para viajar por el mundo y decidió no dejarles herencia a sus hijos: Aseguró que llevan 3 años sin visitarla

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Una mujer decidió vender su vivienda, utilizar el dinero para viajar por el mundo y no dejarles herencia a sus hijos, a quienes considera malagradecidos porque, según contó, llevan tres años sin llamarla ni visitarla.

La historia generó repercusiones por la decisión de la madre de priorizar sus propios proyectos después de sentirse olvidada por su familia. Según el relato difundido, la mujer considera que, luego de dedicar gran parte de su vida a criar a sus hijos, llegó el momento de disfrutar de su dinero y hacer aquello que siempre quiso.

Su postura abrió un debate sobre los vínculos familiares, la responsabilidad afectiva y el destino de los bienes de los padres. Algunas personas respaldaron su decisión y señalaron que tiene derecho a disponer de lo que consiguió con su esfuerzo, especialmente si siente que sus hijos no mantienen contacto con ella.

Otros, en cambio, consideraron que una ruptura de este tipo debería intentar resolverse mediante el diálogo y advirtieron que solo se conoce la versión de la madre, sin detalles sobre los motivos del distanciamiento.

La historia también reavivó una discusión sobre la herencia: ¿los padres tienen la obligación de dejarles sus bienes a sus hijos o pueden utilizar lo que construyeron para cumplir sus propios sueños?

Por el momento, no trascendieron datos que permitan confirmar la identidad de la mujer ni el lugar donde ocurrió el caso.