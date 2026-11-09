El Papa visitó un hogar de discapacitados en Claypole y envió un fuerte mensaje político

En su segunda jornada en el país y en su primer acto pastoral, el papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo de Don Orione de Claypole en la periferia sur bonaerense, símbolo de sufrimiento, la marginación y el descarte. Desde allí, recordando simplemente qué dice el Evangelio, volvió a enviar un fuerte mensaje al Gobierno de Javier Milei , que enfrentó duras polémicas por los severos recortes a las prestaciones del área de discapacidad , un debate del que la Iglesia local no estuvo ajena al reclamar la prórroga de ley de emergencia en discapacidad.

“Los valores de dignidad, integración y amistad fraterna que distinguen a lugares como este, tienen mucho que decir a nuestras sociedades, a menudo llevadas únicamente por la búsqueda del éxito económico o el culto de la apariencia física”, advirtió, después de haber sido recibido triunfalmente en este hogar que aloja a más de 400 personas con discapacidades graves, normalmente olvidadas, que de repente puso bajo el centro de atención del mundo.

“Quisiera hoy afirmar que sus vidas no son un peso para la sociedad; son una bendición, porque ustedes pueden ayudarnos a no olvidar cuál es el fundamento de la dignidad de cada ser humano y lo que es realmente importante en la vida”, destacó. “El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales”, remarcó.

Tras ser recibido por monseñor Jorge Lugones , obispo de Lomas de Zamora, y el hermano Jorge Silanes, director de este centro del conurbano bonaerense -que le agradecieron la visita- el Papa escuchó dos conmovedoras historias de residentes del Cottolengo y una exhibición muscial de Abel Pintos.

Marta Torres, en silla de ruedas, le contó que cuando nació con discapacidad, fue abandonada por su mamá. “Muchas veces pensé que no había lugar para mí en el mundo. Aquí descubrí que alguien podía mirarme sin quedarse solamente con mi discapacidad”, le dijo, mientras en la capilla rompían el silencio los gritos, sonidos guturales y lamentos de otros enfermos presentes. Al final, Marta le regaló un libro y el Papa se acercó, le tomó las manos y la bendijo, entre aplausos. Le regaló un rosario. El clima era muy emotivo.

Norma Donato, que le contó que vive en el Cottolengo desde los 14 años y que también le contó que aquí encontró a una familia y a Dios, al final hizo con él un intercambio de solideos (el pequeño casquete blanco que usan los papas), desatando aplausos.

En su saludo, el Papa evocó la historia de este lugar de marginación, fundado por un sacerdote italiano muy vinculado a la Argentina. De hecho, lo primero que hizo al llegar fue visitar la capilla que conserva la reliquia de su corazón.

“San Luis Orione quiso que este lugar se conociera como la ‘ciudad de la caridad’ y, para poder construirla, rezó y trabajó durante muchos años, confiando profundamente en la Divina Providencia y movido por el amor a las personas más frágiles de la sociedad, que muchas veces eran ignoradas y abandonadas a su suerte”, señaló.

Comparó sus acciones con las tres “ciudades” en las que Jesús también respiró el aire fresco y gratuito de la caridad: Belén, Nazaret y Betania.

Habló de Belén, donde Jesús nació, como un lugar que “respeta la dignidad de toda persona humana y la valora y acoge como don de Dios”.

Definió Nazaret, donde creció con sabiduría y donde cultivó el valor del trabajo y de la responsabilidad, como “el lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social, apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades”. Finalmente, recordó que la ciudad de Betania, donde Jesús se hizo amigo de Marta, María y Lázaro y experimentó el valor de relaciones humanas auténticas y sinceras, es el lugar “donde no se margina ni abandona a nadie, sino que se acompaña, se escucha y aconseja, se comparten la fe y el servicio, las penas y las alegrías”.

“En definitiva, Betania es el lugar que ayuda a salir del individualismo, donde uno se siente amado y desea amar a los demás de manera concreta. Lugares así —como nos compartía Norma en su testimonio— , hacen sentir a las personas recibidas, cuidadas y queridas tal cual son”, señaló, entre los aplausos de la multitud.

“Como vemos, Jesús vivió en lugares donde respiró el aire de la caridad; allí experimentó el amor de una familia , la integración en una comunidad y la amistad fraterna , compartiendo la vida con sus seres queridos”, explicó. “Me gustaría que esta breve reflexión nos llevara a pensar y a agradecer por tantas ‘ciudades de la caridad’, como este Pequeño Cottolengo, donde el Evangelio sigue vivo y operante, aquí y ahora, en este hermoso país”, sumó.

Citó luego palabras de mi Predecesor, san Juan Pablo II, cuando dijo, dirigiéndose a un grupo de personas con discapacidad, que el amor de Dios “es el fundamento de nuestra esperanza y el aliento de nuestra vida”. “Dios nos ha mostrado de un modo insuperable en Jesucristo cuánto ama a cada hombre y cuán inmensa es la dignidad que a través de Él le ha conferido. Precisamente aquellos que deben padecer algún impedimento físico o espiritual, deben reconocerse como amigos de Jesús, como amados especialmente por Él”, remarcó, evocando palabras dichas por el papa polaco en 1980 en Osnabrück, Alemania.

Agradeció después a los numerosos residentes y trabajadores, religiosos y religiosas, familiares y voluntarios presentes, que colaboran en el Pequeño Cottolengo. “En sus miradas luminosas puedo ver tanta cercanía, en sus manos abiertas puedo reconocer innumerables gestos de servicio gratuito, en sus corazones generosos puedo percibir mucha ternura y comprensión. Gracias a todos por sus testimonios de entrega y amor al prójimo”, les dijo, generando más aplausos.

“La noble labor que realizan aquí cada día, con tanto cariño, esfuerzo y dedicación, es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, de la convivencia y de la paz. Ciertamente, “es una construcción más lenta, menos visible y menos llamativa” que la de otro tipo de ciudades, pero “es a este horizonte de compromiso, a esta obra de esperanza, al que damos el nombre de “civilización del amor””, destacó, citando su encíclica Magnifica humanitas .

El Papa llegó al Cottolengo tras atravesar en su camioneta negra el sur del conurbano bonaerense surreal. Desierto, con un ingente dispositivo de seguridad, centenares de motos y agentes y miles de personas a la vera de la ruta con banderas del Vaticano y albicelestes, que lo aclamaron. Ya cerca del Cottolengo, cambió de vehículo y se subió al papamóvil, para júbilo de los vecinos, que estallaron de alegría.

Lo esperaba, emocionado, el gobernador, Axel Kiciloff , que destacó la visita del Pontífice y que, sin querer entrar en polémicas políticas, dijo que esperaba que nadie se “tapara los oídos” ante los mensajes claros del Papa. El obispo Dante Braida, responsable de pastoral social, también diplomático, auspició que “cada uno asuma su responsabilidad en la sociedad” y subrayó que la visita también servía a darle visibilidad a esta realidad. “En la sociedad necesitamos ser más sensibles a esta realidad y acompañar a las familias, hay muchas personas, también en el interior, que necesitan ser ayudadas, asistidas”, dijo.

Al final de su saludo, el Papa, como en la víspera, invitó a un cambio. “En este momento tan particular, quisiera compartir con todos ustedes mi deseo para este país. Que Argentina sea capaz de hacer grandes obras de caridad, como vemos aquí, donde el amor de Cristo triunfe sobre el individualismo y la exclusión”, pidió. “Imagino a miles de jóvenes sumándose como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos. ¡Que en Argentina se fragüe una nueva generación de santos de la caridad! ¿Y por qué no pueden serlo todos ustedes? ¡La caridad de Cristo nos urge!”, exclamó.

Llamó finalmente a la santidad y mencionó al papa Francisco, que también anhelaba lo mismo y por eso escribió: “Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra”, citando Gaudete et exsultate . “Pongamos los dones recibidos al servicio de los más pequeños y necesitados, cada uno en la medida de sus posibilidades, para que la ciudad de la caridad se consolide, se extienda y logre derribar las fronteras del egoísmo”.

Fuente: La Nación