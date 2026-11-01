Superclásico: el irónico reclamo de Leonardo Ponzio al árbitro Nicolás Ramírez

Cuando el árbitro del superclásico entre Boca y River , Nicolás Ramírez , decidió mostrarle la tarjeta roja a Gonzalo Montiel por una fuerte entrada contra Lautaro Blanco, decisión que dejó al conjunto visitante con nueve jugadores — al inicio del partido había sido expulsado Lucas Martínez Quarta por falta a Miguel Merentiel —, el DT millonario cruzó al juez principal . Lo miró a la cara y le repitió varias veces, irónicamente: “¿Ya está? ¿Cumpliste?“ .

“¿Listo? ¿Otro más no, no?” , continuó Ponzio el monólogo mientras buscaba con la mirada que Ramírez le prestara atención en medio de un tenso partido. Insistente, el DT del equipo visitante le contabilizó con los dedos en dos oportunidades, como recordando a los jugadores que el árbitro había amonestado con roja.

"¿YA ESTÁ? " El cruce de Ponzio con el árbitro Ramírez tras la expulsión de Montiel. 📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/OsRwOvs27c

El primero de los expulsados fue el defensor Martínez Quarta, a los 10 minutos de la primera mitad del encuentro. En el momento del hecho, Ramírez pasó de largo la falta (un agarrón a Merentiel cuando se iba derecho al arco millonario), pero luego de la revisión del VAR el árbitro le mostró la tarjeta roja al ex Fiorentina. A los 34 minutos del complemento, Montiel incurrió en una dura infracción contra Blanco y Ramírez ni dudó en expulsarlo.

Fuente: La Nación