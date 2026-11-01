Así quedó el historial entre Boca y River, tras el triunfo del xeneize en el Superclásico

Boca y River se enfrentaron este domingo en la Bombonera, en un partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Y el triunfo fue para el local, que venció por 1 a 0 con gol de Lautaro Di Lollo. River terminó el partido con dos hombres menos por las expulsiones de Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel.

En los últimos seis enfrentamientos entre ambos hubo cuatro victorias del xeneize y dos del Millonario. Boca festejó en el Apertura y Clausura de este año y acumula tres triunfos al hilo.

Los dos clubes más importantes de la Argentina se enfrentaron 267 veces a lo largo de la historia, con 95 victorias para Boca, 88 para River y 84 empates.

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Fuente: La Nación