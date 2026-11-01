Los mejores memes de Boca vs. River con el foco en las expulsiones y el triunfo xeneize

Boca le ganó 1-0 a River en el Superclásico de este domingo en la Bombonera. En un partido que tuvo polémica , los hinchas de ambos equipos vivieron el encuentro a puro corazón, provocación y memes en las redes sociales.

La temprana expulsión de Lucas Martínez Quarta antes de los diez minutos de juego se llevó el foco en el primer tiempo y lo mismo hizo el gol Lautaro de Di Lollo de cabeza tras un tiro de esquina.

Ya en el segundo tiempo, a los 34 minutos, se fue expulsado también Gonzalo Montiel en River . Eso hizo que el equipo de Ponzio quedara con dos jugadores menos y las reacciones de los usuarios en las redes no tardaron en resaltar eso. Luego, una vez consumado el triunfo xeneize, fue todo festejo de parte de los hinchas de Boca y desazón de los de River.

Goooolll la puta que los parioooooo pic.twitter.com/HulmHsL7Yc

VACÍLATE LO QUE QUIERAS DI LOLLO pic.twitter.com/LOQDVsyc86

La cara de riverito viendo como le ganan la marca pic.twitter.com/0CHsW56WgU

*se retira del fútbol Martinez Quarta* Los de River // los de Boca pic.twitter.com/8LEFKiNMec

Boca esta ganando el superclásico y encima pusieron el trailer del gta 6 en el entretiempo pic.twitter.com/foaVsLquwn

Acuña et Paredes. pic.twitter.com/2paOt1lS8H

GOL DE DI LOLLO PA QUE LA VACILEEE pic.twitter.com/Bbm29TY6Bc

YO GRITANDO EL GOL DE MISTER DI LOLLO CONTRA LAS GALLINAS pic.twitter.com/6j4k4xUmYQ

INICIO EL SUPERCLASICO DE RIVER Y MARTINEZ QUARTA YA NOS CAGO LA FELICIDAD LCDTM pic.twitter.com/PTJYF9Xegg

Los cambios de Ponzio... pic.twitter.com/SZCtGcuxQ6

Montero a Montiel: #SuperClasico pic.twitter.com/t3csmhke87

✅SEGUIMOS. pic.twitter.com/8ofPmCXEQU

EL BOCA DEL VASCO LE GANÓ EL SUPERCLÁSICO AL RIVER DE PONZIO CON GOL DE DI LOLLO Y QUEDÓ PUNTERO EN LA TABLA ANUAL pic.twitter.com/f0079EksHE

SUPERCLÁSICO ADENTRO, CLASIFICADOS A LIBERTADORES Y A UN PASO DE LA TABLA ANUAL VAMOS BOCA CARAJOOOO pic.twitter.com/ginyBXjew5

Se desmadró el #Superclasico #River #Boca pic.twitter.com/7p88rqEnaf

GANÓ EL BOCA DE LOS TURROS pic.twitter.com/MOohh9nWO4

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Fuente: La Nación