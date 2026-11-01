“Una emboscada por no ser kuka”: Milei se metió en la polémica por la pelea entre la China Ansa y Santiago Maratea

Javier Milei sorprendió este domingo al salir a opinar sobre l a polémica que se generó entre Josefina "La China" Ansa y Santiago Maratea durante su participación en el programa PH. La periodista y el influencer protagonizaron una situación tensa, incómoda y por, momentos, violenta durante un segmento del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff.

El intercambio comenzó durante el segmento "Frente a frente", cuando la periodista le consultó a Maratea sobre las donaciones que recibió para sus colectas solidarias. "Si fueras alguien que donó a tu fundación, para el refugio de perros o la causa que fuera, ¿Qué le recriminarías a Maratea? ", le preguntó.

Maratea se mostró primero un tanto confundido, pero rápidamente empezó a cuestionar a la periodista, a su pregunta y su método para informarse sobre las causas para las que colabora con colectas de dinero. Minutos antes, el influencer había expresado su malestar por los titulares las presuntas irregularidades en algunas de sus causas.

El intercambio escaló, con Maratea cuestionando la pregunta de Ansa y esta repreguntando en un tono más calmado para intentar evitar el mal momento. Ni la intervención del conductor hicieron desistir a Maratea de su ataque verbal contra Ansa y su malestar por la pregunta que, a su entender, hablaba de irregularidades en sus colectas.

La larga discusión finalizó cuando Kusnetzoff decidió ponerle fin indicándole a Maratea que la periodista ya le había pedido disculpas por la pregunta.

Si bien había trascendido durante la semana el incidente sucedido durante la grabación del programa, las imágenes se conocieron recién el sábado por la noche. Y el que no quiso quedarse afuera de la polémica fue el mismísimo Javier Milei.

"No más palabras Sr. Juez", fue el primer comentario que hizo el Presidente al compartir el mensaje de un usuario de X donde se sostenía: "La altura que tuvo Santiago Maratea para poner a esta boluda en su lugar, fue espectacular. La mandíbula descontrolada del conductor intentando dejar bien parada a la pasivo agresiva ignorante de su programa, es otro capítulo".

No más palabras Sr. Juez. https://t.co/IZIEBANzP5

En un segundo descargo con su opinión, el Presidente acotó sobre un comentario del periodistas Marcelo Polino, quien contaba pormenores de cómo se gestó la pregunta de Ansa a Maratea.

"GRAVÍSIMO. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka", lanzó el Presidente en defensa de Maratea, quien en el pasado se ha manifestado a favor de la causa libertaria.

Y luego, aprovechó para lanzar una crítica contra la prensa: "Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina y en especial para el caso del periodismo político".

GRAVÍSIMO. Aquí se cuenta como en PH se le ha hecho una emboscada a un invitado por no ser kuka. Este tipo de situaciones son comunes en la TV argentina y en especial para el caso del periodismo político. CIAO! https://t.co/Bt7dQYg5pi

Fuente: Clarín