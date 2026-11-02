Solo en Off | Veinte meses después, sigue el misterio por la bandera de Malvinas que falta en la Casa Rosada

Allá por el ya lejano y caluroso febrero de 2025, los habitués del Patio Malvinas de la Casa Rosada notaron una llamativa ausencia. La histórica bandera, izada en las Islas Malvinas por Dardo Cabo y su grupo de militantes peronistas, hace ya sesenta años, había desaparecido de la vitrina de homenaje, ubicada de modo estratégico en uno de los patios de la planta baja de la casa e inaugurada por la entonces presidenta Cristina Kirchner el 2 de abril de 2014, durante su segundo mandato. “Se retiró para restaurarla por su estado de deterioro”, dijo por entonces el vocero presidencial Manuel Adorni , quien fiel a su estilo zumbón y muy lejos de sus actuales desventuras judiciales tildó de “nostálgicos” a los periodistas que denunciaron el faltante, y denunciaron al Gobierno por falta de interés en el por entonces asordinado reclamo de soberanía sobre las islas.

Pasaron desde entonces nada menos que 20 meses, y el destino de aquella bandera, una de las siete enseñas patrias izada en las islas por jóvenes peronistas que protagonizaron el Operativo Cóndor, secuestrando un avión de Aerolíneas Argentinas y llevándolo por la fuerza a las Malvinas, es todo un misterio.

Ni siquiera la ola malvinera, desatada durante el mundial de futbol y a la que el Gobierno se sumó poco después con reclamos y sanciones a empresas británicas, logra por el momento destrabar el retorno de la bandera a la vitrina, en la que están escritos los nombres de cada uno de los protagonistas de aquella osada intentona por visibilizar el reclamo argentino ante Gran Bretaña.

Mientras desde el Museo de la Casa Rosada, encargado del patrimonio histórico, mantienen un sugestivo silencio y evitan dan detalles, 26 diputados peronistas encabezados por el legislador Eduardo Valdés aún esperan respuesta del pedido de informes que presentaron el mes pasado, al cumplirse seis décadas de la movida nacionalista, para conocer en detalle qué trabajos se llevaron a cabo en la bandera, y cuales son los plazos para su restitución al patio de Malvinas, donde sí permanece una enorme escultura de aluminio con el contorno de las islas, pero al que no suelen acercarse funcionarios nacionales.

Mucho ruido hizo, la semana pasada, la inclusión del diplomático Esteban Mahiques en el listado de ascensos diplomáticos que la Cancillería envió al Congreso para su análisis, a mediados del mes pasado. Más allá de Mahiques, en la maraña de 123 nombres que buscan crecer en su carrera en el servicio exterior también está Juan Francisco Gutiérrez Tellería , un hombre del Palacio San Martín con un suegro más que conocido: el ex procurador del Tesoro Carlos Zannini , fiel soldado de Cristina Kirchner .

Marido de la también diplomática Paula Zannini , Gutiérrez Tellería tiene según fuentes de la Cancillería sobrados antecedentes para ser propuesto, en este caso para ascender de la categoría D a la C (ministro de segunda clase) en el escalafón. Aún lejos está de llegar a la categoría A, de embajador plenipotenciario, un cargo para el que fueron propuestos, entre otros, el actual subsecretario de Política Exterior, Juan Manuel Navarro ; el embajador en la ONU, Francisco Tropepi ; la actual embajadora en Londres, Mariana Plaza ; y la diplomática Natalia Gunski , todos de meteórico ascenso durante la administración libertaria.

Transcurrían los primeros días de octubre, cuando un misterioso y casi desconocido visitante llegó al despacho que Patricia Bullrich ocupa en el Senado. Se trataba, según testigos y el registro de visitas de la Cámara alta, de Gonzalo Mórtola , ex titular de Puertos durante el gobierno de Cambiemos y soldado de Mauricio Macri vía su entonces secretario de Transporte, Guillermo Dietrich . Poco se sabe de lo conversado en aquél cónclave, que para muchos deja en claro que hay canales abiertos de diálogo entre Macri, que está disconforme en la relación con sus aliados libertarios, y su ex ahijada política, hoy empoderada en las encuestas y con claras ambiciones presidenciales.

No se trataría, por cierto, de la única movida del ex presidente, quien también se habría juntado con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora , que además de su meta de retener la gobernación tantea con distintos referentes la posibilidad de una candidatura presidencial “de centro”, con chances de competir con Javier Milei el año que viene.

Mientras la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y sus colaboradores de confianza participaban de un acto oficial en Rosario, enviados del obispado castrense estuvieron el jueves por la mañana en Casa Rosada con una misión concreta: visitar los pasillos, escaleras y demás lugares por donde pasará, en pocos días, el Papa León XIV , en especial la capilla de la planta baja.

Acompañados por personal de Casa Militar, y con su vestimenta habitual, los discretos visitantes revisaron las instalaciones de la capilla, de dimensiones reducidas y en la que se llevan adelante servicios religiosos semanales, mientras avanza a todo trapo el lavado de cara de todo el sector de la planta baja, justamente por donde deberá pasar el Sumo Pontífice si decide, finalmente, visitar ese espacio destinado a la oración de empleados y funcionarios de la casa.

El esmero puesto en ese sector, parte del trabajo contrarreloj antes de la visita papal prevista para el domingo próximo, contrasta con las rajaduras, paredes despintadas y poco mantenimiento, visibles en el segundo piso y sectores del primero, alejados del ala presidencial. La “motosierra selectiva” de la secretaria general también se aplica en la Casa Rosada.

Hace sólo tres meses, y en plena euforia por el auge de la “ola azul”, el presidente Javier Milei hacía suya una caricatura de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum , sola en una mesa del Foro de San Pablo plagada de sillas vacías, simbolizando la orfandad de la izquierda en un continente lleno de gobiernos liberales. Semanas después de esta acusación, rechazada por Sheinbaum, y según comentaron fuentes diplomáticas, se aceleraron las discretas conversaciones entre ambos gobiernos, más allá de que el Presidente incluyó a la presidenta mexicana en una “campaña anti-argentina”, destinada a deteriorar su imagen.

En Atlanta nos reencontramos con el Secretario de Relaciones Exteriores de México 🇲🇽, Roberto Velasco Álvarez ( @r_velascoa ). Conversamos sobre la situación económica y desafíos de nuestros países en el escenario internacional. Repasamos la agenda bilateral y coincidimos en la… pic.twitter.com/IOHsOrC6fw

“Repasamos la agenda bilateral y coincidimos en la importancia de profundizar el vínculo entre nuestros países y ampliar las inversiones recíprocas, con más oportunidades para nuestras empresas”, sorprendió el canciller Pablo Quirno , que esta semana, en los márgenes de la reunión de cancilleres del G20, se reunió con el secretario Roberto Velasco Álvarez . Las negociaciones bilaterales, cuentan desde el Palacio San Martín, van muy bien, centradas en el intercambio comercial. ¿Grieta? Ausente con aviso.

Fuente: La Nación