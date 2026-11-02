Lo detuvieron por matar a la madre de sus hijos a puñaladas y explicó por qué lo hizo: “Se me rió en la cara”

Un hombre acusado de asesinar a puñaladas a la madre de sus tres hijos en Santiago del Estero afirmó, tras ser detenido, que la atacó porque la mujer se reía cuando él le preguntó por un supuesto amante.

La víctima, María Eugenia Galván, tenía 35 años y murió después de ser atacada con un arma blanca en una vivienda del barrio Fátima, en la localidad santiagueña de Clodomira.

Julio Emilio Tejeda , quien fue señalado desde el principio como el principal sospechoso del femicidio, había abandonado el lugar tras la agresión.

Según publicó El Liberal , Tejeda explicó el motivo que lo llevó a cometer el crimen. " Cuando le pregunté por el amante ella se reía en mi cara , por eso la maté", dijo ante los policías que lo capturaron, de acuerdo con ese medio santiagueño.

Según las fuentes citadas por ese medio, el acusado se mostró frío en todo momento y no manifestó señales de arrepentimiento.

El crimen ocurrió el pasado martes al mediodía en una vivienda donde se encontraba una de las hijas de la víctima, de seis años, y una hermana de la mujer, de 29. La autopsia determinó que la mujer murió después de recibir cinco puñaladas .

De acuerdo con medios locales, la víctima se había presentado durante la mañana del mismo martes en la Comisaría Comunitaria Nº16 para manifestar su intención de abandonar la vivienda que compartía con Tejeda.

El acusado fue localizado tras varios días de búsqueda en una vivienda abandonada ubicada en una zona montuosa del paraje San Lorenzo, cerca de La Aurora, en el departamento Banda.

Un representante del Ministerio Público Fiscal, en diálogo con medios locales, señaló que aparentemente vestía la misma ropa que llevaba cuando abandonó su domicilio luego del crimen.

Por su lado, las fuentes que participaron del procedimiento indicaron que, al momento de la captura, se encontraba hambriento y aturdido , aunque no ofreció resistencia.

Tras su arresto, fue trasladado al Centro Único de Detenidos y quedó imputado por homicidio calificado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Fuente: Clarín