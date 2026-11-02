Comienza el juicio oral contra La Toretto de La Plata: cinco días que definirán si vuelve a prisión o queda en plena libertad

Hace dos años y medio, un choque de madrugada, con final trágico, tuvo un impacto que trascendió por lejos el cruce de dos avenidas platenses. El 12 de abril de 2024, poco antes de las 2 de la madrugada, Felicitas Alvite embistió con un VW Gol al músico Walter Armand (35) , quien conducía su moto de mediana cilindrada. Por el impacto, la víctima murió casi en el acto.

La sospecha principal es que Alvite, una influencer que en sus redes decía que cuando manejaba se sentía como “La Toretto” (personaje de la saga de acción y velocidad en autos "Rápidos y Furiosos"), iba corriendo una picada con otro coche. Habría recorrido varias cuadras por el centro de la ciudad y habría pasado los semáforos en rojo.

Estas y otras circunstancias del hecho se debatirán desde este lunes en el juicio oral que impulsará el Tribunal Oral Criminal N° 2 de La Plata , hasta el viernes. Serán cinco jornadas de intensos debates y presentación de pruebas que definirán la situación de la joven de 23 años y de una amiga que la acompañaba esa noche.

Alvite, quien desde entonces se la conoce como "La Toretto de La Plata", está acusada de " homicidio simple con dolo eventual ", porque la fiscalía entiende que la muerte de Armand fue la consecuencia de una presunta picada ilegal.

El fiscal de juicio, Martín Raúl Chiorazzi , citó a 21 testigos para un procedimiento judicial que se desarrollará en cinco jornadas consecutivas en el palacio del fuero penal de La Plata, en 8 entre 56 y 57.

En esta primera audiencia, prevista para las 9, habrá ocho declaraciones de agentes policiales que intervinieron en los primeros procedimientos o testigos que estuvieron cerca del incidente, esa madrugada trágica: cinco policías, un perito accidentológico, un médico neurólogo y un vecino que llegó al lugar.

Serán audiencias donde se expondrán argumentos y ponencias técnicas de expertos que deberán abordar tópicos que pueden volcar hacia un lado o el otro la acusación contra las imputadas.

Además de Alvite, está procesada Valentina Velázquez (22) , una amiga que viajaba en el auto que supuestamente competía en la carrera entre las calles de La Plata.

La defensa de las imputadas -encabezada por Flavio Gliemmo - buscará limitar el alcance de las pruebas que se han recolectado. Procurará convencer al jurado de que se trató de un episodio vial trágico. Y que su defendida hizo todo lo que le correspondía luego del impacto contra la moto.

Gliemmo intentará impugnar algunos elementos que ponderan la posibilidad de que se haya registrado una “picada” en la previa al choque.

La fiscalía -junto a la querella- pretenden incorporar la mayor cantidad de elementos posibles para llevar el caso hacia una acusación más gravosa.

Patrocinados por el estudio de Fernando Burlando , pretenden modificar la imputación para que la condena sea mayor.

El punto central que tendrá este debate estará concentrado en comprobar -o rebatir- que Alvite, al momento de conducir en exceso de velocidad, y pasando semáforos en rojo, se "configuró" que podría llegar a provocar un daño grave contra un tercero y, aun así, no cesó en su acción.

Ese es el encuadre que el Código Penal contempla para el "dolo eventual" . Y modifica en forma sustancial una eventual pena para su responsable: puede llevar al acusado a una condena de 8 a 25 años de prisión , la misma escala que el asesinato simple.

Si eso no se comprueba, o los elementos que se debaten no convencen a los jueces de que ocurrió esa situación, la causa se encaminaría hacia un " homicidio culposo " (sin intención) y entonces, la pena sería mucho menor.

Alvite espera el juicio con prisión preventiva, pero beneficiada por una domiciliaria. Hace menos de un mes, la Justicia rechazó un pedido de la defensa para que pudiera salir dos veces por semana de su casa para trabajar en un estudio jurídico de la ciudad.

Gliemmo argumentó -entre otras cosas- que atraviesa una situación emocional compleja y que resultaría útil para su evolución. No fue atendido el reclamo. Y la familia volvió a quejarse por el trato con la imputada.

“Es como una cargada, como una tomada de pelo hacia nosotros, hacia la Justicia”, expresó Milton Armand , hermano de Walter, sobre ese pedido.

Según la investigación, el hecho se produjo en el cruce de las avenidas 13 y 532, en medio de una picada entre autos: cámaras de seguridad registraron cómo el VW Gol conducido por Alvite, junto al de su amiga Valentina Velázquez (un Peugeot 208), circulaba a gran velocidad, cruzaba semáforos en rojo y luego terminó embistiendo la motocicleta en la que se desplazaba Armand, un músico que iba a trabajar esa madrugada.

El aporte que reunió la fiscalía que investigó el caso -a cargo de Fernando Padovan - será una de las principales pruebas para el juicio. Fue quien pidió la detención que la mantuvo casi nueve meses en prisión, primero en la DDI y luego en la cárcel de Lisandro Olmos.

Además, los defensores pugnaron por lograr que Alvite pueda permanecer fuera de prisión durante el proceso judicial. Es que la chica quedó detenida pocos días después del episodio y hasta febrero de 2025.

La Justicia entendió que tuvo actitudes que ameritaban atravesar el proceso privada de la libertad. Elevaron planteos que terminaron en el Tribunal de Casación.

Incluso expusieron argumentos de la salud de "La Toretto", quien atravesó ataques de pánico y otros episodios que favorecieron el planteo defensivo.

Fuente: Clarín